Cerca de convoy de ayuda de la Franja de Gaza matan a 100 palestinos

Tel Aviv.- Sobre palestinos que corrían a recibir provisiones de un convoy con ayuda en la ciudad de Gaza abrieron fuego tropas israelíes, aseguraron testigos; hechos en que más de 100 personas murieron, de acuerdo a funcionarios de salud en el territorio.

El ministerio de salud del territorio sitiado culpó a las fuerzas israelíes de matar a 112 personas. Oficiales israelíes reconocieron que las tropas dispararon hacia algunos en la multitud porque creían que representaban una amenaza. El ejército israelí declaró que el incidente estaba en revisión y puso en disputa el recuento dado por el ministerio de salud, afirmando que “docenas murieron o quedaron heridos al ser empujados, tropezar o ser atropellados por los camiones”.

El ministerio de salud en Gaza, gobernada por Hamas, afirmó que unas 760 personas resultaron heridas. La suma de muertos en la guerra llegó así a más de 30 mil en apenas cinco meses. El vocero Ashraf al-Qidra la llamó “una masacre”.

En el hospital Al-Awda, en el norte de Gaza, al que fueron llevados al menos 160 heridos, el doctor Mohammed Salha señaló que su personal atendía lesiones por disparos de arma de fuego y tanques.

“Hemos hecho tres amputaciones debido a proyectiles de tanque 27 heridas necesitaron intervención quirúrgica de emergencia, y apenas si pudimos realizarlas, debido a la escasez de combustible”. indicó en una declaración enviada a The Independent. Añadió que las reservas son tan bajas que temen tener que cerrar. “No podemos recibir a heridos críticos o graves porque apenas si somos capaces de practicar cirugías para salvar la vida”.

Un vocero militar israelí aseguró: “No hay conocimiento de disparos de proyectiles israelíes en la zona”.

Hamas podría dejar de participar en negociaciones

Hamas emitió una amenaza de que podría dejar de participar en las negociaciones para un cese del fuego y la liberación de los rehenes que mantiene en su poder. Esas pláticas se han venido realizado con ayuda de los mediadores Qatar y Egipto, así como Estados Unidos, y en algunos círculos había esperanzas de que pudiera alcanzarse un acuerdo antes del principio del mes sagrado musulmán de ramadán, alrededor del 10 de marzo. “Las negociaciones que llevan a cabo los líderes del movimiento no son un proceso abierto a expensas de la sangre de nuestro pueblo”, expresó el comunicado de Hamas.

Egipto también condenó la mortandad. “Es un crimen atroz disparar a civiles pacíficos que corren a recibir una porción de ayuda humanitaria”, afirma un comunicado del ministro egipcio del exterior. “Es una violación flagrante del derecho internacional y del derecho humanitario internacional, y una muestra de desprecio por la santidad de las vidas humanas”.

“Llevamos dos meses comiendo alimento para animales”

Kamel Abu Nahel, a quien se atiende por una herida de bala en el hospital Al-Shifa, relató que él y otros se dirigían al punto de distribución en mitad de la noche porque escucharon que habría un reparto de comida. “Llevamos dos meses comiendo alimento para animales”, declaró a la agencia Ap.

Añadió que los israelíes abrieron fuego contra la multitud, la cual se dispersó, y algunas personas se escondieron detrás de unos autos. Al terminar el tiroteo, las personas regresaron a los camiones y los soldados volvieron a disparar. Recibió un tiro en la pierna y cayó, y luego un camión le pasó encima al arrancar, refirió.



El jefe del hospital Kamal Adwan, en la ciudad de Gaza, Hussam Abu Safieyah, informó que había recibido 10 cuerpos y docenas de pacientes heridos en el incidente, ocurrido en el oeste de la ciudad. Videos publicados en redes sociales muestran camiones cargados de cadáveres.

“Los camiones con ayuda se acercaron demasiado a unos tanques que estaban en la zona, y la multitud, miles de personas, se volcó sobre los camiones”, declaró a Afp un testigo que pidió omitir su nombre por razones de seguridad. “Los soldados dispararon a la muchedumbre porque se acercó mucho a los tanques”.

Un vocero militar israelí indicó que ocurrieron dos incidentes separados cuando el convoy pasó del sur al norte de Gaza, sobre el camino costero principal.

En el primer incidente, precisó, los camiones con ayuda fueron rodeados por cientos de personas y en la confusión docenas resultaron muertas o heridas, al tropezar o ser arrolladas por los camiones. Cuando éstos se alejaron, ocurrió un segundo incidente en el que algunas personas que corrían tras el convoy se acercaron a las fuerzas israelíes, entre ellas un tanque, el cual abrió fuego.

“Los soldados hicieron disparos de advertencia al aire y luego dispararon hacia quienes representaban una amenaza y no se alejaron”, declaró en una rueda de prensa. “Desde nuestra perspectiva, eso es lo que tenemos entendido. Seguiremos revisando las circunstancias”.

Jan Egeland, director del Consejo Noruego para los Refugiados, declaró a The Independent que unas 300 mil personas que permanecen en el norte de Gaza enfrentan ya una hambruna porque no ha habido una entrega sistemática de ayuda. Hablando desde Rafah, el miércoles, señaló que por la desesperación de gente ha propiciado que se quebranten la ley y el orden porque, “en una larga letanía de errores catastróficos”, los bombardeos israelíes han impedido que la policía del territorio gobernado por Hamas resguarde los convoyes de ayuda.

“La gente está en el límite”, expresó, y añadió que la única razón por la que no se ha declarado formalmente la hambruna es porque nadie puede llegar hasta el norte para hacer una evaluación formal. “No hay un envío sistemático de ayuda porque lo que llega a Rafah (en el sur) no sale de allí, ya que hay demasiada gente necesitada… Israel pudo haber abierto el cruce de Erez (en el norte), pero no lo ha hecho un solo día.

“En realidad, es casi imposible llegar al norte de Gaza por los saqueos, la inseguridad y los retenes israelíes”, agregó.

Ayuda humanitaria

La semana pasada, el Programa Mundial de Alimentos informó que se había visto obligado a suspender los envíos de ayuda hacia el norte de Gaza después de que su primer convoy en tres semanas fue rodeado por multitudes de personas famélicas cerca del retén militar israelí de Wadi, y luego enfrentó disparos en la ciudad de Gaza. Camiones con alimentos llegaron esta semana al norte de la franja, primer envío importante de ayuda a la zona en un mes, informaron funcionarios el miércoles.

Un vocero del gobierno israelí describió las recientes pérdidas palestinas como una tragedia y aseguró que los primeros indicios son que las muertes fueron causadas porque los conductores de los camiones barrieron con la multitud que los rodeaba. “En algún punto los camiones fueron abrumados y los conductores, que eran civiles palestinos, arremetieron contra la multitud, por lo que hubo, según entiendo, decenas de muertos”, dijo a los reporteros el vocero Avi Hyman. “Obviamente es una tragedia, pero no estamos seguros de los detalles todavía”.

En un video israelí de vigilancia aérea nocturna, se puede ver a cientos de personas que se agolpan alrededor de al menos siete camiones en la misma zona. “Las imágenes muestran cómo numerosas personas rodean los camiones y, en consecuencia, docenas resultaron muertas y heridas por los empujones, tropezones y atropelladas por los camiones”, indicó un comunicado.

La Casa Blanca comentó que examina informes de disparos israelíes contra palestinos que esperaban ayuda cerca de la ciudad de Gaza, lo cual describe como “un serio incidente.

“Lamentamos la pérdida de vidas inocentes y reconocemos la funesta situación humanitaria en Gaza, donde palestinos inocentes sólo intentan alimentar a sus familias”, expresó un vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en un comunicado. “Esto subraya la necesidad de expandir y sostener el flujo de asistencia humanitaria hacia Gaza, incluso mediante un potencial cese temporal del fuego”.

El “incidente letal” complicaría las pláticas de cese al fuego

El presidente Joe Biden comentó que cree que este incidente letal complicará las pláticas de cese del fuego. “Sé que así será”, dijo a los reporteros cuando le preguntaron sobre las perspectivas. “Hay dos versiones contrapuestas de lo ocurrido. No tenemos una respuesta todavía”.

También dijo que probablemente no se dé una tregua temporal para el lunes próximo, como había pronosticado. “Hablé por teléfono con la gente en la región. Probablemente no será el lunes, pero tengo esperanzas”.

Por separado, el Ministerio de Salud en Gaza señaló que el número de muertos en la guerra ha subido a 30 mil 35, con 70 mil 457 heridos. No distingue ente civiles y militantes en sus cifras, pero afirma que las mujeres y niños constituyen unas dos terceras partes de los fallecidos. El ministerio, que es parte del gobierno de Hamas en Gaza, lleva registro detallado de las bajas. Sus recuentos de guerras anteriores han coincidido en general con los de expertos independientes de Naciones Unidas e incluso los de Israel.

La ciudad de Gaza y las zonas circundantes del norte de la franja fueron los primeros objetivos de la ofensiva aérea, marina y terrestre de Israel, lanzada en respuesta a un sangriento ataque de Hamas dentro de su territorio, el 7 de octubre. En el ataque perecieron mil 200 personas, en su mayoría civiles, y los militantes capturaron unos 250 rehenes. Hamas y otros militantes retienen aún a 100 rehenes y los restos de otros 30, después de liberar a la mayoría de los demás durante una tregua en noviembre.

Los llamados internacionales a un cese del fuego han sido crecientes conforme la cifra de muertos palestinos ha aumentado. El aliado más cercano de Israel, Estados Unidos, y otras naciones han advertido de más bajas masivas si Israel lleva adelante sus planes de atacar la ciudad sureña de Rafah, donde se ha refugiado más de la mitad de la población de la franja, que es de 2.3 millones de personas. También señalan que una ofensiva en Rafah podría diezmar lo que queda de las operaciones de ayuda en el territorio.

*Con información de La Jornada.