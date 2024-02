Cerca de 8 mil pesos sanción económica por reventa, necesaria la flagrancia o denuncia

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Tras los incidentes que este año se registraron otra vez y en esta ocasión a principios de semana con el inicio de la venta de boletos para los espectáculos que habrán de presentarse en el Palenque durante la próxima Feria Nacional de San Marcos, desde el Ayuntamiento se confirmó que la práctica de la reventa sí es sancionada.

Cuestionado sobre tales hechos el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, aseveró ‘miren en caso de que se acredite una flagrancia, pues desde luego que el código municipal establece sanciones, no, pero bueno ahí tendría que acreditarse una flagrancia o que alguien pues directamente establezca quien le está ofreciendo a un costo indebido, pero dependería de eso’, afirmando incluso que ‘si, si en años anteriores hay antecedentes de sanciones’.

‘El año pasado, bueno tres del año pasado, digo la verdad es que pues también se ocupa que en este caso quien es sujeto, a lo mejor de ese acto mercantil en desventaja, pues que si directamente sea quien interponga la queja no o que sea acredite la flagrancia’ comentó en seguida.

En materia de las sanciones se precisó ‘son penas de aproximadamente 7-8 mil pesos, es más o menos el costo de las UMAS, pero es aproximadamente como 8 mil pesos’, destacando la falta no implica la detención, ‘no necesariamente, bueno ustedes saben que las faltas administrativas se pueden conmutar ya sea por arresto, o ya sea por pagar el costo de lo que viene siendo la sanción, o servicio comunitario, incluso se tendría la posibilidad de conmutarlo por servicio comunitario’.

Respecto de rondines del personal municipal para detectar la reventa, Montañez Castro dijo ‘pues miren, si, si los hacen, pero bueno pues ya en la época de feria ustedes saben que la feria pues es enorme, son bastantes áreas comerciales, y desde luego que si los hacen, enfocándose más a los temas de venta a menores, entre otras cosas, no, que se respeten en este caso los decibeles que establece el código municipal que no rebasen los decibeles permitidos, que normalmente son 65, dependiendo de la zona comercial’.