Cepillín revela que trabajó en fiestas infantiles de hijos de narcos

Redacción

Ciudad de México.-El famoso payaso Cepillín, reveló sus andanzas con narcotraficantes.

Cepillín estuvo en el programa En sus batallas, donde reveló que asistió a amenizar fiestas infantiles de los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Amado Carrillo Fuentes apodado El señor de los cielos.

”Me contrató para una fiesta y hasta me regaló un centenario porque era un bautizo. ¿Cómo te le vas a poder acercar a gente importante de ese nivel? No. Tú llegas, payaseas, lo saludas. Era un bautizo: bolo, centenario, das las gracias. Fue en los años 90”, relató el payaso.

Cepillín reveló que Caro Quintero lo trataba como un ”verdadero rey”.“El artista va a donde lo contratan. Vas ahí y a la hora a la que llegas te das cuenta [de] que son gente… famosa. (La familia de Caro Quintero) me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya. Uno como artista no dice ‘¿Para quién?’. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso no policía ni fiscal ni Ministerio Público. Creo que todos los famosos, no soy nadie para decir si alguien está en la ilegalidad, te contratan porque tienen hijos”, añadió Ricardo González Cepillín.

Con información de TVNotas