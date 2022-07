Cepillín amenizó fiestas de Caro Quintero y otros narcos

Redacción

Ciudad de México.-La tarde de este viernes trascendió la noticia sobre la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien fue uno de los fundadores del Cártel del Guadalajara; su captura fue posible en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina.

A propósito de ello, también han salido nuevamente a la luz algunos episodios en la vida del capo, que incluyen relaciones sentimentales y encuentros con personalidades del mundo del espectáculo, como Carmen Salinas o Cepillín; este último fue contratado no solo por él, sino por otros narcotraficantes.

Cepillín fue contratado para fiestas de Caro Quintero y otros narcos

Hace algunos años, Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como el payasito Cepillín, reveló en una entrevista que fue contratado por narcotraficantes como Caro Quintero y Amado Carrillo Fuentes ‘El Señor de los Cielos’ para amenizar las fiestas infantiles de sus hijos en la década de los noventa.

Cepillín compartió en febrero e 2020 durante una entrevista para el programa En sus Batallas de TV Azteca que fue contratado para más de un evento en el que los anfitriones eran algunos de los narcotraficantes más poderosos de México.

“El artista va a donde lo contratan. De repente te hablan: ‘Hay alguna fiesta acá en Hermosillo; ¿Cuánto?; Tanto’. Vas allí y a la hora que llegas te das cuenta de que estás en una fiesta de gente famosa, pero de otra forma. Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya”, dijo en aquel entonces.

“Uno como artista no dice ‘¿Para quién?’. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso, no policía, ni fiscal, ni Ministerio Público”, agregó.

Más adelante, en septiembre de 2020, durante un encuentro con diversos medios en medio del Cuarentenorio cómico, el payasito confirmó que había trabajado en eventos de narcotraficantes. “Es que ellos también tienen hijos”, comentó.‘El Diamante de Caro Quintero’: La película donde el capo lo deja todo por amor

“También tienen niños, también tienen fiestas, ellos también disfrutan igual que cualquiera; creo que me han atendido mejor muchos narcos que muchos políticos”, confesó Ricardo González, nombre real de Cepillín.

“Ni modo que tú preguntes ‘¿oiga, a qué se dedica? ¿es narco? No voy’. Llegas y -piensas- ‘yo lo he visto en la tele, lo he visto en las fotos’”, agregó el payasito, quien además aseguró que le pagaban lo que él cobraba sin chistar.

De igual forma, compartió los nombres de algunos capos que llegaron a solicitar sus servicios en la década de los noventa: “Amado Carrillo -El Señor de los Cielos-, -Rafael- Caro Quintero, etcétera, etcétera”.

Con información de El Financiero