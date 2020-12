Centro de la ciudad convertido en zona Covid de alto riesgo:Canaco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La zona centro de la capital se han convertido en esta temporada en una área covid de alto riesgo, bajo la complacencia de las autoridades, sostuvo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Humberto Martínez Guerra.

En entrevista critico que andadores y pasajes se llenaron de comercios informales que no cuentan con ningún protocolo sanitario y que no sólo se ponen en riesgo ellos mismos, sino también a los establecidos.

De igual manera Martínez Guerra cuestionó la parcialidad con la que actúan las autoridades dónde a los establecidos se les exigen una serie de medidas sanitarias bajo el riesgo de que al no cumplir les clausuren el negocio.

“Mientras nosotros cuidamos a nuestros clientes, les tomamos la temperatura, les exigimos el cubrebocas y si no lo trae algunos hasta se los regalamos, pero afuera es una verdadera zona covid y más en esta temporada en que se han visto aglomeraciones que se agudizan más por todo el desorden de puestos de ambulantes dónde no se puede ni caminar y no se guarda la sana distancia”.

Al concluir reprochó que como siempre quienes pagarán los platos rotos serán los establecidos al ser a los primeros en que se les afecta con los cierres por contagios, haciendo votos porque no vuelvan a ocurrir estás determinaciones que serían la puntilla para el comercio establecido por culpa de terceros y de las propias autoridades que lo permiten.