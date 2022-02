Centellas sumó 1 punto ante las Rojínegras en el Victoria

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El día de hoy por la tarde, las Centellas recibieron al equipo de Atlas femenil en el

Estadio Victoria. Las de Aguascalientes empataron por marcador de 1-1 con la escuadra atlista.

Las Centellas salieron a la cancha con Daniela Muñoz; Yaneisy Rodríguez, Fanny Grano, Karen de León, Lucía Muñoz; Reyna Velázquez, Paulina Castro, Dayán Fuentes, Saira López; Luciana García y Samantha Calvillo.

Por parte de Atlas, Verónica Hernández en ausencia inició a Ana Paz; María Pérez, Zellyka Arce, Verónica Pérez, Karla García; Karen García, Joana Robles, Vanessa González, Norma Hernández; Alexa Curiel y Ana García.

Las Centellas saltaron al terreno de juego con mucha actitud y mostrando una idea de juego distinta, presionando en todos los sectores y siendo más agresivas a la hora de recuperar el balón, generando con esto más acciones de gol. Con unas Centellas dominando el partido y tras un contragolpe, las locales anotarían al minuto 37 el primer gol del encuentro. Tras el gol, las Centellas siguieron insistiendo y para

los minutos finales de la primera mitad, Fanny Grano anotaría el gol que emparejaría

el marcador tras una gran definición desde los once pasos. El primer tiempo

culminaría con el marcador igualado a un gol.

Ya en la segunda mitad, las Centellas mantuvieron la propuesta ofensiva agobiando a su rival en todos los sectores, recuperando la pelota y generando llegada por los costados. bajaron un poco las revoluciones y comenzaron a tener un buen manejo del balón, moviendo de lado a lado la pelota y recuperándola rápidamente. Gerardo Castillo consciente del buen momento anímico que vivía su equipo, movió sus

piezas y mandó al terreno de juego a Sarai Kim, Nikkole Teja y Brenda para refrescar el ataque y encontrar el gol que les diera la victoria en casa.

En los minutos finales del encuentro, las Centellas se quedarían con una jugadora menos en el campo al ser expulsada Reyna Velázquez por doble amarilla, situación que no menguó la propuesta ofensiva de las de Aguascalientes que a pesar del buen juego y las múltiples llegadas no pudieron anotar el segundo gol.

El partido culminaría con empate en casa por la mínima diferencia para las dirigidas por Gerardo Castillo