Centellas igualó con San Luis

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Hoy por la tarde, Necaxa Femenil recibió a su similar de Atlético de San Luis en el

Estadio Victoria. El duelo correspondiente a la jornada 13 del Guard1anes Clausura

2021 terminó en repartición de unidades tras empatar a un tanto.

Leo Álvarez formó de inicio con Guadalupe Olvera; Lucía Muñoz, Samantha Calvillo,

Brianda Escobedo, Valeria Meza; Dayán Fuentes, María Acosta, Kim Lagarde, Saira

López; Stephanie Baz y Estefany Hernández.

Rigoberto Esparza de San Luis alineó con Stefani Jiménez; Brenda García, Paola

Urbieta, Kenya García, Edith Carmona; Andrea Ibarra, Citlali Hernández, Kimberly

Reséndiz; Isabel Kasis, Daniela Carrandi y Estefanía Izaguirre.

Las Centellas salieron con agresividad a proponer el partido y fue Valeria Meza

quien estuvo cerca de abrir el marcador cuando se animó a disparar desde larga

distancia, sin embargo, su disparo se estrelló en el travesaño.

Al cabo de pocos minutos, Stephanie Baz encontró el primero para las de

Aguascalientes en un tiro de esquina. La delantera se elevó y ganó la posición para

meter un cabezazo potente que se incrustó en las redes.

Tras irse en ventaja, las locales fueron dominadoras del partido y aunque siguieron

buscando el marco rival, no lograron ampliar su ventaja. Guadalupe Olvera fue

factor durante la recta final del primer tiempo luego de que salvara su meta en dos

oportunidades y mantuviera a las Centellas arriba por la mínima al descanso.

En la segunda parte, San Luis comenzó a apretar y al minuto 50 se marcó un penal

por una entrada de Brianda Escobedo. Daniela Carrandi se encargó de cobrar y

aunque Olvera alcanzó a tocar la pelota, no fue suficiente para atajar y el partido se

empató.

Álvarez movió sus piezas y mandó a Joselin Hernández y Paulina Castro, quienes

suplieron a Estefany Hernández y María Acosta. Ambos cuadros disputaron la

pelota ferozmente en mitad de cancha y aunque intercambiaron llegadas, no se

hicieron daño.

Las Centellas volverán a jugar en casa el próximo viernes, cuando reciban a FC

Juárez Femenil