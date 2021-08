Centellas es víctima del América

Redacción

Aguascalientes.-Las Centellas del Necaxa recibieron esta tarde en el Estadio Victoria a su similar de América en actividad de la fecha 7 del Grita México A21. El partido terminó con victoria para la visita por marcador de dos goles a cero.

Jesús Palacios formó de arranque con Lupita Olvera; Lucía Muñoz, Andrea Martínez, Karen de León, Fanny Grano, María Tovar; Dayán Fuentes, Sabina Velázquez, Samantha Calvillo; Luciana García y Flor Rodríguez.

Por su parte, Craig Harrington mandó a Renata Masciarelli; Mónica Rodríguez, Janelly Farías, Jocelyn Orejel, Montserrat Saldívar; Betzy Cuevas, Amanda Murillo, Daniela Espinosa; Daniela Flores, Stephanie Ribeiro, Sarah Luebbert.

El encuentro comenzó a buen ritmo, pues ambas escuadras se brindaron dentro del campo y disputaron cada pelota con intensidad. América empezó a generar oportunidades, pero Lupita Olvera respondió atrás cuando fue exigida.

Necaxa tuvo una oportunidad cuando una pelota le quedó a Samantha Calvillo dentro del área, pero llegó muy forzada al remate y no le pudo dar dirección de marco. Minutos después, las de Aguascalientes volvieron a tocar la puerta con un remate de cabeza que pegó en el poste.

El desgaste de las jugadoras pasó factura y las acciones vinieron a menos durante la recta final de la primera parte, por lo que la silbante mandó el partido al descanso con empate a ceros en la pizarra.

Para la segunda mitad, la tónica del partido fue similar, pero América aprovechó y se fue al frente al minuto 66 con un remate de cabeza de Janelly Farías. Tras irse abajo en el marcador, Palacios mandó al campo a Paulina Castro y Alejandra Guerrero, quienes relevaron a Luciana García y Dayán Fuentes, respectivamente.

Minutos después, Saira López también ingresó al terreno de juego, mientras que Karen de León recibió minutos de descanso. No obstante, el cuadro visitante anotó el segundo por medio de Daniela Flores en un contragolpe.

Las Centellas fueron al frente buscando descontar, intentándolo hasta el final, pero no lograron abrir el cerrojo americanista y no hubo tiempo para más. El próximo lunes, Necaxa Femenil se enfrentará a Toluca en territorio mexiquense