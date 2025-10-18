Centellas en la calle de la amargura eterna; ahora Toluca fue su verdugo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En actividad correspondiente a la Jornada 16, Centellas recibió en casa a la escuadra de Toluca, en un encuentro disputado desde los primeros minutos ambos equipos mostraron intención de dominar el ritmo del partido.

Al minuto 9, Toluca abrió el marcador por conducto de Itzel Muñoz, adelantando a las visitantes.

Centellas intentó reaccionar de inmediato y al 12’, Winiban Peralta generó peligro con un tiro-centro que pasó muy cerca del arco rival.

El juego continuó con llegadas de ambos lados, aunque sin generar peligro serio para las guardametas.

Al 29’, Athziri Méndez encabezó un contragolpe buscando igualar el marcador, pero la defensiva toluqueña contuvo el intento.

Minutos después, al 36’, Toluca amplió su ventaja para el 2-0. Durante la segunda mitad, el ritmo del partido disminuyó, con aproximaciones esporádicas por ambos conjuntos, pero sin cambios en el marcador. De esta

manera, el encuentro culminó con victoria visitante por 2-0.