Centellas derrota a las Tuzas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Hoy por la tarde en el Estadio Victoria, las Centellas del Necaxa recibieron a su similar de Pachuca en partido correspondiente a la jornada 16 del Guard1anes Clausura 2021. Las Centellas se impusieron por la mínima con gol de Saira López.

Leo Álvarez alineó a Guadalupe Olvera; Lucía Muñoz, Sabina Velázquez, Fanny Grano, Brenda Sosa; Brianda Escobedo, Dayán Fuentes, Saira López, Samantha Calvillo; Fernanda Sarellano y Stephanie Baz.

Por su parte, Antonia Is salió con Paola Manrique; María Canseco, Karen Díaz, Mónica Alvarado, Sumiko Gutiérrez; Paola Monroy, Karla Nieto, Anisa Guajardo, Viridiana Salazar; Andrea Balcázar, Lizbeth Ángeles.

Los primeros minutos del encuentro fueron de trámite sobre la cancha del Victoria, pues ambos cuadros intentaron tener la posesión de la pelota y posteriormente atacar, pero los bloques defensivos se mantuvieron cerrados y no hubo daño en las porterías.

Después de la pausa por la hidratación, Álvarez hizo una modificación y mandó a Kim Lagarde al terreno de juego, sustituyendo a Brenda Sosa. Con el movimiento, las Centellas fueron más agresivas al frente y buscaron generar peligro, pero no se aproximaron con peligro y el encuentro siguió empatado a ceros tras los primeros

45 minutos.

En la segunda parte, el estratega de las rojiblancas mandó a Lupita Fernández al campo por Fernanda Sarellano. Las Centellas anotaron rápidamente luego de que Saira López ganara un trazo largo y definiera tras sacarse a la portera rival.

Tras irse al frente en la pizarra, Paulina Castro ingresó para darle un balance al equipo en la media, Brianda Escobedo le dejó su lugar. Necaxa tuvo oportunidades para hacer el segundo, pero no pudieron concretar.

En los minutos finales, Álvarez mandó a Valeria Meza y Estefany Hernández al campo, relevando a Lucía Muñoz y Stephanie Baz. Las Centellas lograron aguantar los últimos embates de Pachuca y se quedaron con los tres puntos en casa.

Necaxa Femenil cerrará su participación en el torneo el próximo lunes 3 de mayo cuando visite a Tijuana en la frontera