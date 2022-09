Centellas cae con Toluca y sigue en el fondo de la tabla

Redacción

Las Centellas visitaron el Estadio Nemesio Diez, en donde enfrentaron al equipo de Toluca. El partido finalizó con victoria para las locales por de 2-1.

Gerardo Castillo inició con Valeria Martínez, Lucía Muñoz, Karen de León, Andrea Martínez, Sahiry Cruz; Alejandra Guerrero, Dayán Fuentes, María Acosta, Nikkole Teja; Samantha Calvillo y Mariana Ramos.

Por parte de Toluca, Gabriel Velasco mandó de inicio a Sandra Lozano; Yamanic Martínez, Jazmín López, Laura Parra, Zulma Hernández; Aislinn García, Noemi Granados, Patricia Jardón, María Sánchez; Sanjuana Muñoz y Mariel Román.

La Centellas iniciaron de buena manera el partido en el Estadio Nemesio Diez, en donde intentaron desde los primeros minutos desarrollar una propuesta ofensiva en la búsqueda del gol. Las locales por su parte, no cedieron ni un palmo, lo que provocó que el medio campo estuviera en una lucha constante por el dominio del balón. Para el minuto 19’, las de Toluca encontrarían la oportunidad para adelantarse en el marcador con la anotación de Mariel Román. El gol sacudió para bien a las necaxistas, que de inmediato tomaron cartas en el asunto y responderían al minuto 22’, cuando tras un gran pase de Sahiry Cruz, Mariana Ramos controlaría la esférica para después observar y lanzar un disparo de larga distancia, mismo que se incrustaría en el arco rival para igualar el marcador en Toluca. Los minutos restantes se vivieron con mucha intensidad y con ambas escuadras tratando de tomar la ventaja nuevamente, siendo las mexiquenses las que al minuto 41’ lo conseguirían con el gol de Patricia Jardón. La primera mitad culminó con ventaja para las de Toluca por 2-1.

Ya en el complemento, las dirigidas por Gerardo Castillo salieron con las revoluciones a tope en la búsqueda del empate y meterse nuevamente en la pelea de los puntos, las de Toluca siendo más cautelosas, buscaron defender su resultado y en algún descuido del rival acrecentar su ventaja. Las primeras modificaciones por parte de las Centellas llegaron al minuto 55’, con el ingreso de Saira López y Fanny Grano. El accionar de las de Aguascalientes mejoró un poco con los cambios, sin embargo, las aproximaciones que las Centellas generaban no podían vencer a la defensiva local. Al minuto 65’, Sabina Velázquez entraría al partido con la intención de refrescar el medio campo. Las dirigidas por Gerardo Castillo recargadas al frente en su totalidad, estuvieron luchando con mucha garra por anotar el gol del empate, que para su mala fortuna no aparecía. Para el minuto 81’ del tiempo corrido, el estratega Rayo mandó su último pelotón al partido, con el ingreso de Joselin Hernández y Guadalupe Fernández, ambas jugadoras le inyectaron una chispa y desequilibrio al equipo de Aguascalientes, que durante los últimos minutos mantuvieron a todos al borde de la butaca con las múltiples aproximaciones al arco de las Diablas. A pesar del gran esfuerzo de las necaxistas, el resultado no las acompañó por lo que las locales se quedarían con la victoria por marcador de 2-1.