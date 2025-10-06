Censura policía estatal a Javi por anunciar que vende mota y lo que se ofrezca para la party en Chumaja

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Uniformados de la Policía Estatal lograron la detención de un presunto distribuidor de sustancias al parecer ilícitas que fue detenido en calles del municipio de Jesús María, le aseguraron más de 30 gramos de hierba verde y un envoltorio que contenía sustancia granulada que dio un peso aproximado de 10 gramos.

Fueron elementos de la Policía Estatal que se encontraban en su recorrido de vigilancia sobre la calle Benito Juárez a la altura de la cruce con la calle Adolfo López Mateos en la citada municipalidad cuando detectaron a una persona de sexo masculino que al percatarse de la presencia de los policías se dio a la fuga corriendo, motivo por el que fueron tras él dándole alcance metros adelante

El sujeto dijo responder al nombre de Javier N de 46 años de edad, entre sus pertenencias le aseguraron un envoltorio que contenía en su interior una sustancia granulada al tacto al parecer cristal que dio un peso aproximado de 10 gramos y un segundo envoltorio que contenía en su interior hierba verde y seca con las características propias de la marihuana que dio un peso aproximado de 31 gramos.

Finalmente, Javier N fue detenido y trasladado junto con el envoltorio de sustancia granulada y el de hierba verde al parecer marihuana ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.