“Celos” y “turbulencia”, salieron a la luz en confesiones de Shakira a juzgado

Redacción

España.- Salen a la luz las revelaciones que Shakira realizó en un juzgado de España en 2019, destacando entre ellas el que la cantante habló como nunca de la relación que mantuvo con Gerard Piqué, de quien se separó pública y oficialmente hace poco más de un año.

Desde que anunciaron su separación, la cantante de 46 años ha externado directamente pocos detalles de lo que vivió, durante más de una década, al lado del deportista.

Por el contrario, ella se sinceró sobre su romance con Piqué durante una comparecencia en el juicio que enfrenta por la acusación de presunto fraude fiscal a Hacienda en España.

Este 16 de junio, El País difundió las declaraciones que Shakira realizó, en junio de 2019, con el objetivo de demostrar su inocencia y evitar que la sentencien a más de ocho años de cárcel.

Durante un total de 80 minutos, ella expuso ante la jueza argumentos para dejar claro que no estaba residiendo en Barcelona entre los años 2011 y 2014, como afirmaba la fiscalía local.

En este sentido la superestrella sentenció: “sinceramente, su señoría, no conozco a nadie que esté en un proceso penal por tener un novio. Por eso siento que es tan injusto y surreal”; luego mencionó “era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”.

La intérprete externó que, en un inicio, su único vínculo con la capital catalana era Piqué, a quien conoció en 2010, y precisó “no tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música”, a continuación refirió “para mí estar aquí es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior por amor”.

Shakira además reveló que al principio de su amorío con Piqué, él no deseaba que volviera a verse con Antonio de la Rúa, con quien ella tenía en común una propiedad en una nación del caribe; y explicó “empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme con mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard”.

Añadiendo, “entonces, por apaciguar un poco los celos, que eran naturales, porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”, señalando que si bien no eran una pareja formal, ella tuvo grandes gestos con el ahora creador de la Kings League, a quien deseaba ver continuamente.

Ante la autoridad contó: “estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida”; la compositora colombiana incluso confesó su propia sorpresa de que la conexión entre ella y Piqué tuvo continuidad, esto debido al carácter de él.

“En 2011, cuando comienzo a salir con él, casi no nos veíamos. (Él) tiene 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy… Era un loquito en esa época”, confesó, para luego mencionar “ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más”.

Aunado a ella la cantante puntualizó que no todo fue perfecto con el empresario e incluso comparó lo que tenían en aquella época con un juego de montaña rusa; y reconoció “nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario. No nos entendíamos muy bien, y espero que esto no se filtre a la prensa”.

Con el nacimiento de Milan las cosas entre Shakira y Piqué aparentemente no se consolidaron, sino que enfrentaron nuevos inconvenientes, toda vez que “programé la cesárea porque tenía un contrato con ‘The Voice’. Entré con maquillaje a la sala de parto. Parí y me llevé a mi niño recién nacido”.

Resaltando que “lo llevaba conmigo a cuestas a todos lados, como esas mamás indígenas que llevan a sus niños a cuestas. Le amamantaba en el set del programa cada tres horas. Para Gerard esto era un motivo de discusión”.

Asimismo, refirió: “Para cuando (Milan) iba a nacer, estaba en plena temporada del Barça y no iban a darle permiso. Para él estar en el parto era muy importante”; ella aseveró que Gerard tenía un nexo complicado con ‘Pep’ Guardiola, que era su entrenador en el club de fútbol y que eso “lo hacía sufrir muchísimo”.

Afirmando, tal y como ya lo había indicado, la cantautora considera que se asentó en metrópoli de Cataluña cuando su pequeño comenzó su educación; “escolarizamos a Milan y las cosas cambian. En este momento somos una familia consolidada, aunque nunca seremos una pareja completamente convencional”.

Fue mediante un comunicado el 4 de junio de 2022 que Shakira informó su ruptura con Piqué; sin embargo, no delató las causas por las que tomaron la decisión de seguir caminos separados.

*Con información de UNIVISION.