Celia Lora interpone orden de restricción contra Lizbeth Rodríguez

Redacción

Ciudad de México.-Después de que hace unos meses Lizbeth Rodríguez aseguró que inició un noviazgo con Celia Lora, la hija de Alex Lora reveló que interpuso una orden de restricción contra la influencer por el comportamiento que estaba teniendo.

Esto lo reveló la modelo de OnlyFans en un encuentro con la prensa, donde mencionó que Lizbeth en repetidas ocasiones la molestó, compartiéndole lo populares que se volvieron a partir de que ella inventó que mantenía un romance. Lora le pidió que no hiciera más comentarios de ese tipo ni que continuara con esta mentira, pero la chica Badabum no le hizo caso.

Debido a esta situación, Celia actuó con sus abogados y le puso una orden de restricción, pero no para protegerse ella, sino a su padre, Alex Lora.

“Sí, yo se la mandé, le mandé una notificación que no… no dio la cara. Mi abogado le habló… No sé si ella cree que todo es broma o qué, o que se le hizo chistoso”, dijo, captada por De Primera Mano.

Celia explicó que Lizbeth no se estaba “colgando” de su fama, sino de del cantante del Tri, pues fue a partir de que se lo presentó que la influencer comenzó a asegurar que era su suegroy, por tanto, que ellas eran novias.

“Yo cometí el error de presentarle a mi papá y en ese momento (ella dijo) ‘es mi suegro’. Y aunque fuera cierto, se vería pésimo, se vería trepadorsísima, se vería interesadísima”, acusó la modelo de Playboy.

Celia Lora aseguró que todo comenzó a partir de esta foto, en la que Lizbeth aseguró que Alex era su suegro (Instagram/@lizbethrodriguezoficial)

Al final, Celia prefirió dejar de lado la situación a pesar de que sí pensó en iniciar una demanda contra Rodríguez. El motivo por el que se arrepintió fue que se dio cuenta de que Lizbeth quería atención y, si iniciaba un proceso legal contra ella, la obtendría.

Ahora la hija de Alex Lora espera nunca más volver a verla.

Te puede interesar:Quién es el doctor que se tomó una selfie con Paola Suárez en el hospital y fue criticado

Captada por Chismorreo, agregó que sí confrontó a Lizbeth, pero no obtuvo una buena respuesta, únicamente le dijo que no le gustaba el tono en que le estaba hablando.

Cuando Lizbeth Rodríguez aseguró que Celia Lora era su novia y le rompió el corazón

Los rumores de que Lizbeth Rodríguez y Celia Lora eran pareja iniciaron cuando la influencer compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías mencionando que Alex Lora era su suegro. Cuando fue cuestionada al respecto por la prensa, ella afirmó que mantenían un romance.

La modelo se vio afectada a partir de este rumor ya que no quería ser parte de ninguna controversia (Instagram/@lizbethrodriguezoficial)

Según Lizbeth, todo había comenzado porque colaboraron para una sesión de fotos que vendieron por OnlyFans, a partir de ese momento interactuaron más e iniciaron una estrecha amistad.

Supuestamente, gracias al contacto que tenían, inició la atracción y, finalmente, se habría enamorado.

Muchos internautas no creyeron esta historia, pero Lizbeth insistió en que era verdad, incluso mencionó que Alex Lora las apoyó cuando se enteró de que, supuestamente, eran novias.

Las modelos actualmente ya no se hablan, pero Lizbeth continua afirmando que el romance fue real (Instagram/@lizbethrodriguezoficial)

No obstante, cuando el cantante fue cuestionado por la prensa al respecto, negó conocer la relación. “Lo desconozco, no puedo hablarte de algo que no sé”, dijo a Multimedios.

Poco después, Celia negó que tuviera una relación con la influencer, era soltera y su intención era seguir así hasta la muerte porque no le gusta tener noviazgos. También mencionó que llevaba tiempo fuera de México y no comprendía cómo había iniciado tal rumor cuando no se habían visto en meses.

Para cerrar, pidió que no la metieran en polémicas, pues ella se alejó de los medios para no estar involucrada en este tipo de situaciones.

Lizbeth reaccionó, nuevamente, afirmando que sí habían sido novias y que Lora terminó el romance, dejándole el corazón destrozado.

Con información de Infobae