Celebran padres de familia en Aguascalientes el regreso a clases presenciales

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia Miguel Ángel Herrera Cruz, celebró el regreso a clases presenciales este lunes.

“Estamos por fin regresando y si bien hay ese temor de algún contagio también creemos que como papás tenemos la responsabilidad como papás de coadyuvar con esas medidas de seguridad en este retorno en donde el primer filtro será directamente en las casa”, agregó.

Herrera Cruz explicó que por lo pronto el acuerdo fue de una parte de los alumnos trabajará un día sí y otro no en escuelas y secundarias una semana el 50% de los alumnos y el resto en otra semana para garantizar la llamada sana distancia, sin embargo no se descarta que en algún momento pudieran regresar todos.

Por último llamó a las autoridades a la brevedad tomar carta en el asunto con aquellos planteles que no reabrieron sus puertas para dejarlas en condiciones y que más niños regresen a las aulas.