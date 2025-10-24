Celebra Pabellón de Arteaga con la Ruta de la Garnacha en la Feria Regional 2025

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.- El sabor local se hace presente en la Feria Regional de la Revolución 2025 de Pabellón de Arteaga con la tradicional Ruta de la Garnacha, un recorrido gastronómico que reúne a cocineros y establecimientos locales para ofrecer tacos, gorditas y antojitos típicos.

El programa, impulsado por el municipio, busca resaltar la identidad culinaria del lugar y promover a los negocios que mantienen viva la cocina popular durante todo el año.

Durante los días de feria, los visitantes podrán encontrar los puestos que forman parte de la Ruta de la Garnacha dentro del recinto ferial, donde se ofrecerán platillos preparados con ingredientes tradicionales y recetas que han pasado de generación en generación.

De acuerdo con el Ayuntamiento, la iniciativa no solo busca deleitar a los asistentes, sino también fortalecer la economía local y reconocer el trabajo de quienes conservan la gastronomía pabellonense.

“La Ruta de la Garnacha celebra lo mejor del sabor local: tacos, gorditas, antojitos y sazones que nos representan”, destacó la organización del evento al invitar al público a disfrutar del recorrido culinario.

Con el lema “Porque en Pabellón… ¡el antojo también es identidad!”, la feria reafirma su compromiso con las tradiciones que distinguen al municipio, combinando fiesta, cultura y gastronomía en una de las celebraciones más esperadas del norte del estado.