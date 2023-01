Celebra ‘Kiko’ su cumpleaños 79 

Redacción

Ciudad de México.— Carlos Villagrán, mejor conocido como ‘Kiko’, celebró su cumpleaños 79 este jueves en el Circo Hermanos Caballero, en Phoenix, Arizona.

Con un mariachi y pastel, fue como sus compañeros y audiencia festejaron otro año de vida al actor conocido por su participación en el programa El Chavo del Ocho.

Villagrán se encuentra dando su gira del adiós en el Circo Hermanos Caballero, la cual durará alrededor de un mes, con casi diez funciones diarias.

“Estoy bien de salud, me siento bien y quiero decirle adiós a mi público cómo se debe. Yo no quería hacerlo, pero el hijo de Don Ramón (Valdés) fue el que me convenció, yo no quería ir por la edad.

“Me habló y me dijo ‘si mi papá estuviera vivo, y estuviera en silla de ruedas, lo llevaría la gente los quiere ver’. Eso me motivó muchísimo y como no sé cuanto tiempo dure, y cuándo deba rendirle cuentas al señor, mejor ahora”, dijo Villagrán cuando anunció las funciones en Estados Unidos.

