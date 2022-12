Celebra Ana Serradilla 25 años de actriz

Redacción

Hace 25 años, Ana Serradilla comenzó su carrera como actriz.

A sus 19 años de edad, consiguió un papel protagónico en la telenovela Chiquititas, junto a Fabián Corres. Desde entonces, se abrió paso en la industria del entretenimiento.

“Tengo agradecimiento, mucho agradecimiento por poder dedicarme a algo que me apasiona. Te podría decir que si estos 25 años fueran sensaciones, sería algo muy bonito, algo muy placentero que con todo y sus sinsabores, ha sido bellísimo todo el procedimiento”, contó.

Asimismo, la intérprete comentó que en estos 25 años no todo ha sido sencillo, pues se ha enfrentado a pérdidas, a momentos difíciles, pero siempre tratando de salir adelante.

“A veces te toca tropezar varias veces, pero de eso se compone la vida. No todo es miel sobre hojuelas, no todos son los proyectos maravillosos que uno está esperando. No, así no ha sido, pero creo que he sido muy congruente con mis objetivos y mis convicciones y el resultado que tengo hasta hoy me hace sentir muy bien”.

Después de varios años de intenso trabajo, en particular este casi extinto 2022, Serradilla se tomará unas vacaciones para disfrutar de los suyos, de su esposo Raúl Martínez Ostos, y para poderle rendir un tributo a los que ya no están.

