CCEA no se registró como órgano para fungir como observadores electorales 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA) Raúl González Alonso, admitió que para este proceso electoral no se registraron como grupo para fungir como observadores electorales en las votaciones de este domingo.

El representante de los hombres de negocios en la entidad, apuntó sin embargo que a título personal si habrá participación del sector para observar el desarrollo del proceso electoral.

“Tengo entendido que habrá en el estado más de mil observadores electorales, entre los que habrá empresarios, pero ahora no vamos a particular como lo hicimos en el pasado proceso electoral en donde el organismo que represento los coordinaba”, aclaró.

Para concluir González Alonso resaltó que aunque no tengan participación directa, estarán al tanto del desarrollo de la jornada electoral de este domingo, haciendo un llamado para salir a votar.