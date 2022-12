Cazzu se burló de México por derrota ante Argentina y los fans le dan la espalda en concierto

Redacción

Ciudad de México.-Cazzu es expuesta por no llenar uno de sus conciertos en México, luego de que se le escuchara hacer una broma durante su presentación del ‘Coca Cola Flow Fest’, en la que se burló de la derrota del país contra el suyo en el mundial.

La rapera argentina comenzó a tener mucha popularidad desde hace unos meses, luego de que se le relacionara con Christian Nodal y se volvió una relación muy polémica tras lo reciente que era la ruptura con Belinda del cantante.

Por ello, de inmediato se le empezó a comparar con la también actriz española, dejando en evidencia que no tienen nada en común la una con la otra, más que el amor por su música.

Pero a pesar de que fue muy atacada, también consiguió muchos fans nuevos, pues algunas personas se dieron la oportunidad de escuchar nuevos sonidos, que se unieron con quienes ya la conocían con anterioridad.

Este fue el motivo por el que tantas personas acudieron al festival de música urbana en la Ciudad de México y se hicieron presentes en el escenario en el que se presentaría Cazzu.

Ahí aprovechó el momento para tocar el tema de la derrota que tuvo México con el país de donde ella es nativa, en el mundial de Qatar 2022, lo que muchos de los asistentes tomaron como una burla y un comentario que no tenía que hacer.

“Aguante México, el que no va con la Selección de México no salta, eh, vamos a hacer la prueba. El que no salte es de Argentina y no de México. Los mexicanos orgullosos de México van a saltar, que se escuche, que se escuche hasta Qatar”, dijo Cazzu durante su presentación al darse cuenta de que el público comenzaba a abuchearla.