Cazzu revela obstáculos legales con Christian Nodal por la patria potestad de su hija Inti

Redacción

Cazzu, habló como nunca antes sobre el conflicto legal que enfrenta con Christian Nodal respecto a su hija, Inti. En una entrevista para el pódcast Se regalan dudas, la artista argentina expuso las dificultades que atraviesa para viajar con la pequeña durante su gira, ya que el padre de la niña se ha negado a otorgar el permiso requerido para salir de Argentina.

La cantante relató que, en su más reciente visita a México, Inti no pudo acompañarla y se quedó al cuidado de su abuela. “Yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y no tengo ese permiso”, explicó, visiblemente afectada.

Durante una mediación con los abogados de ambas partes, Cazzu aseguró que vivió uno de los momentos más duros de su vida. “Ese hombre me miró a los ojos y sin decir nada me transmitió: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’. Fue devastador”, relató.

La artista también denunció la misoginia en el sistema judicial, que, asegura, deja a muchas madres en situaciones de vulnerabilidad. “Sigo siendo una hormiguita delante del monstruo de la misoginia y el patriarcado. Lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con lo más importante que una puede tener: la vida de un hijo”, señaló.

Aunque Nodal cubre una pensión alimenticia para la niña, Cazzu sostiene que no es justa. A pesar de ello, ha decidido no iniciar un juicio para evitar exponer a su hija y enfocarse en su carrera. “Elijo no pelear la batalla, me rindo antes de intentarlo. Quiero poner toda mi energía en mi música, en mis sueños”, expresó.

Inti, la hija de ambos artistas, cumplirá dos años este 14 de septiembre.