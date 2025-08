Cazzu revela la crisis económica que vive

Redacción

Argentina.-Desde hace poco más de un año, la cantante argentina Cazzu vive una etapa de cambios económicos y personales significativos. Su relación con Christian Nodal concluyó el 23 de mayo de 2024, luego de cerca de dos años juntos, tras conocerse públicamente en 2022. En septiembre de 2023 nació su hija Inti, con quien dio el paso hacia la maternidad en solitario.

Durante una entrevista para el podcast El FlowCast, Cazzu admitió que tuvo que dejar la casa que compartía debido a que ya no podía afrontar el alto costo del alquiler.Play Video

“Deshice un alquiler que tenía… esto estaba carísimo, no lo podía seguir pagando… dije: me voy a mudar, me mudé”, expresó al aire.