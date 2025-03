Cazzu desata polémica con “Con Otra”; lo ven como indirecta a Ángela Aguilar

Redacción

El lanzamiento de Con Otra, el nuevo sencillo de Cazzu, ha encendido las redes sociales, donde seguidores especulan que la canción está dirigida a Ángela Aguilar. La rapera argentina estrenó el tema el 19 de marzo, y su letra ha sido interpretada como una referencia a la relación entre Christian Nodal y la hija de Pepe Aguilar, quienes se casaron poco después de la ruptura del cantante con Cazzu.

Entre los versos más comentados destacan: “Robado se va lo que robado viene. Tu mamá y papá debieron enseñártelo”, “Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama” y “No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra”, frases que muchos consideran indirectas hacia la pareja.

La controversia creció cuando Belinda, exprometida de Nodal, reaccionó al lanzamiento y comentó en la publicación de Cazzu: “Increíble! La jefa. Temazo!”, acompañado de corazones rojos, lo que avivó aún más la conversación en redes.

Por su parte, Christian Nodal y Ángela Aguilar respondieron de forma indirecta. La cantante compartió un video en TikTok en el que aparece con su hermano Leonardo y su esposo cantando El Amigo, la nueva canción de Nodal, mientras lo abraza y besa. A su vez, el sonorense publicó un clip relajado, tomando un trago junto a Pepe Aguilar y entonando el mismo tema, pidiendo a sus seguidores que le enviaran videos dedicando la canción.

Sin embargo, Nodal no tardó en reaccionar a los comentarios que hacían referencia a Con Otra en sus redes, respondiendo con sarcasmo hasta que finalmente optó por limitar las interacciones. “Yo ya ando con la de ‘Ya supérame’ y eso no me impide disfrutar de ‘El Amigo’”, escribió el cantante.

Ángela Aguilar también aprovechó la atención y publicó adelantos de su nueva música en Instagram, donde algunos interpretaron que uno de sus temas podría ser una respuesta a Cazzu. “Está bien si me creen, pero si no, también. Muy mi vida y la de cada quien. Porque este amor no lo voy a esconder”, canta en un fragmento.

La polémica sigue abierta y las redes no dejan de debatir si la canción de Cazzu es un mensaje directo o una mera coincidencia.