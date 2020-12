Causa polémica esquela en El Llano, invitando a evitar reuniones navideñas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con el fin de hacer conciencia entre la población de evitar los festejos navideños de carácter masivo, el ayuntamiento de El Llano que encabeza el petista Cezar Pedroza, subió a sus redes sociales una polémica esquela para recibir invitaciones “al recalentado”.

En el municipio de El Llano te queremos y es por eso que te pedimos que te cuides, no queremos más funerales, ayudamos a ayudarte, dice en su texto principal.

Agrega en hacer conciencia para no perder a la familia en un momento de diversión, para posteriormente añadir una esquela dónde pide poner tu nombre para recibir las invitaciones “al recalentado”.

Luego se acompaña por un epitafio que indica que el finado no era inteligente, pero si una gran persona que murió por Covid-19 por tener un rato de diversión.

Al final, remata que familiares y amigos que estuvieron con el finado es posible que estén contagiados, por lo que esperan su recuperación o una invitación similar para colocar su nombre en la esquela.