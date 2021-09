CATEM quiere confundir a empleados de Nissan: CTM

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A unos días del recuento de votos por la representación de los trabajadores de Nissan se agudizan los pleitos entre la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

En la víspera la CATEM denunció mediante sus redes sociales la desaparición de lonas colocadas en un puente peatonal en las inmediaciones de la planta Nissan A1, misma que a decir de organización sindical no duro ni una noche.

“Ni una noche respetaron la promoción de las fechas para recuperar la libertad sindical ¿a qué le temen?. Si los trabajadores están contentos con su representación sindical votarán por ustedes, ¿porqué no quieren que asistan a votar?”, dice la organización de Verenisse Ruiz.

Por su parte desde la CTM al mando de Alfredo González González han expuesto que los opositores intentan confundir al trabajador al no estar en juego la representación de los trabajadores, sino la administración del contrato colectivo.

En última instancia apuntó que sindicatos como CATEM se crearon en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador no sólo para ir en contra de la CTM, sino que buscan a toda costa la eliminación del Congreso del Trabajo que agrupa a los trabajadores federales y a otros organismos.

#################################