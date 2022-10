Casi un hecho que no habrá replaqueo en Aguascalientes: Cervantes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Finanzas del estado, Alfredo Cervantes García, reculó y dijo que es casi un hecho que no habrá replaqueo vehicular en 2023.

Luego de que hace unas semanas se informó que se analizaría la posibilidad de recurrir al replaqueo tras de que la ley marcaba tres años para el cambio, indicó que estaría descartada esta posibilidad.

“Es casi un hecho que no, en los ejercicios que hemos evaluado estamos viendo todo el paquete de ingresos y egresos, pero es casi un hecho que no habrá replaqueo”, concluyó.