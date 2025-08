Casi muere Bellakath por cirugía estética

La cantante de reguetón Bellakath aceptó de manera abierta riesgos a su integridad física, luego de someterse a una serie de cirugías estéticas para cambiar algunos aspectos de su físico que no le gustan.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para “El minuto que cambió mi destino”, la intérprete de ‘Gatita’ recordó en particular una operación cuando tenía 18 años, para practicarse una liposucción con transferencia a glúteos; pero debido a una presunta irresponsabilidad estuvo cerca de morir.

“No me gustó cómo me había quedado el abdomen y además de lo estético que no me había gustado, saliendo de la cirugía me puse bastante mal (…), al final me volvió a operar. Casi me voy con Diosito porque el doctor tuvo negligencia, pero uno también dice: ‘hágame todo de una vez’”, recordó.

La cantante abundó que al salir del quirófano se sentía muy mal e incluso le había bajado la temperatura. Aunque la estabilizaron, estuvo a punto de morir.

“Perdí muchísima sangre y cuando salí del quirófano me llevaron en camilla, estaba helada, veía borroso, solo veía como las siluetas y escuchaba las voces, escuchaba a mi abuelita, estaba mi mamá y me tuvieron que poner lámparas de calor para que la temperatura del cuerpo empezara a subir”, agregó Bellakath.