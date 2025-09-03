Casi 80 reportes de afectaciones por lluvias atendió el Municipio de Aguascalientes

Redacción
Aguascalientes, Ags.- Tras la lluvia registrada la tarde de este martes, la Coordinación Municipal de Protección Civil en conjunto con otras dependencias atendieron los siguientes reportes comenzando a las 17:49 horas
Árbol caído (11)
• Av. Aguascalientes Nte. en circulación sur a nte por la curva de la UAA
• Paseo de la Soledad y Miguel de la Madrid, Misión del Campanario
• Av. Bosque Sereno altura 302, Bosque Sereno
• Alfredo Lewis frente al 301, La Gremial
• J. Refugio Velasco 110, Barrio de la Purísima
• López Mateos 401, Com. Los Caños
• Larreategui y José Guadalupe Posada, Centro (panteón de la cruz)
• Agustín de Iturbide y Huisache, El Campestre
• Paseo del Codo y del Refugio, Santa Imelda
• Pedro de Alba 527, Barrio de San Marcos
• Alfredo Lewis 301, La Gremial
Árbol con riesgo (1)
• Resolana 216, Vistas del Sol
Red azolvada (41)
• 2da. Priv. Benito Juárez 104, Pocitos
• Sixto Verdusco 615, Morelos
• Vicente Riva Palacio 116, El Moderno
• Mariano Jiménez 935, Emiliano Zapata
• Francisco Sarabia y Av. Fundición, Miravalle
• Girasoles 4110, Inf. Pirules
• Rio Támesis 440, Colinas del Río
• Av. Aguascalientes Pte. y Jardines Eternos, Panorama
• Loma de la Plata y 30 de septiembre, Lomas del Mirador
• Río Amazonas frente al 400, Colinas del Río
• 16 de septiembre 119, Centro
• Amado Nervo 906, Altavista
• Jesús María 112, San Pablo
• Coyolxahuqui 203, Solidaridad II
• Zacateco 214, Lomas del Chapulín
• Bahía de Balderas 136, Los Sauces
• Sixto Verduzco 617, Morelos II
• Loma de la Plata 101, Lomas del Mirador
• Sierra de Teriutlan 333, Casa Solida
• Vicente Riva Palacio 125, El Moderno
• 1821 # 105, Casa Blanca
• Priv. 9-1 # 101, Jardines de Casa Nueva
• Carlos Sagredo 101, Altavista
• José María Chávez 1305, Cd. Industrial
• Jesús María Rodríguez 118, San Pablo
• Francisco Sarabia 207, Altavista
• Hombres Ilustres 205, Altavista
• Mar Báltico 209, Las Brisas
• Cto. Magisterial IV 106, Los Sauces
• La Luz 407, Del Carmen
• Rio Támesis y Río Lerma, Colinas del Río
• General Barragán 210, Centro
• Av. Fundición 1719, San Cayetano
• Vicente Riva Palacios 120, El Moderno
• Sitio de Cuautla 115, Morelos I
• Río Éufrates 239, Colinas del Río
• 3ra. Privada Benjamín de la Mora 114, Olivares Santana
• Marcelino Pérez 118, Primo Verdad
• Plaza Luis Quintero 104, Ojo de Agua
• Nuevo León 135, México
• Ixtlahuatl y Av. Siglo XXI, Solidaridad II
Inundación (1)
• Av. Siglo XXI y Chichen-itza, Morelos (Hospital de la mujer)
Inundación con viviendas afectadas (3)
• Río Támesis 439, Colinas del Río
• Río Támesis 440, Colinas del Río
• Río Támesis 442, Colinas del Río
Apoyo con desazolve de vivienda (1)
• Federico García Lorca 706, EL Moderno
Alcantarilla con riesgo (4)
• Loma del Cardenal y Loma del Carpintero, Mirador de las Culturas 2
• Galeana y Rayón, Centro
• San Juan y Rio Papaloapan, San Pablo
• Av. López Mateos y Héroe de Nacozari, La Purísima
Socavón (5)
• Blvd. Guadalupano 402, Ejido las Cumbres
• Medellín 307, Santa Elena
• 5 de mayo y Larreategui, Centro
• Carlos Sagredo y Guillermo Prieto, Altavista
• Ignacio T. Chávez y Medellín, Santa Elena
Encharcamiento (1)
• Av. Convención Pte. y Arrollo de los Arellano, Miravalle
Caída de techo (1)
• Av. San Francisco de los Viveros 601 edif E2B, Ojocaliente Inegi
Vehículo Varado (7)
• Mayor Pablo Jauregui y Av. Aguascalientes Pte., Curtidores
• Av. Siglo XXI y Mariano Escobedo, Santa Lucia
• Río San Pedro, La Aurora
• Av. Aguascalientes Nte. y Av. Universidad, Curva de la UAA
• Av. Ayuntamiento y José María Chávez, Los Cedros
• López Mateos y Diaz de León, Centro
• 45 sur y José María Escrivá de Balaguer, Bonaterra
Cierre de vialidades (2)
• Gabriela Mistral y Av. Convención Ote., Las Viñas (Par vial)
• 45 sur y José María Escrivá de Balaguer, Bonaterra
Total de servicios 78
El personal operativo se mantiene alerta las 24 horas para atender de manera oportuna los reportes ciudadanos a través de los números de Bomberos 449 970 4953, Protección Civil 449 918 2811, reportes municipales 072 y el número de emergencias 911.