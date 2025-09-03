16.2 C
Aguascalientes
3 septiembre, 2025
Tendencias

Claudia Sheinbaum visitará Aguascalientes este viernes

Avala Congreso de Campeche ley de expropiación bajo criterio de…

En Jesús María arrancan rehabilitación de la red de agua…

Tere Jiménez refrenda su compromiso de trabajar por la seguridad…

Piden a MIAA que se ponga las pilas y atienda…

Gasto escolar se dispara hasta los 500 pesos por lonches…

“Muy lamentable” muerte de perrita: González

Aseguran que no habrá narcocorridos en feria de Pabellón de…

Detendrán a quienes detonen pirotecnia en Fiestas Patrias en Aguascalientes

¡Toma precauciones ante la lluvia!

Casi 80 reportes de afectaciones por lluvias atendió el Municipio de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras la lluvia registrada la tarde de este martes, la Coordinación Municipal de Protección Civil en conjunto con otras dependencias atendieron los siguientes reportes comenzando a las 17:49 horas

Árbol caído (11)
• Av. Aguascalientes Nte. en circulación sur a nte por la curva de la UAA
• Paseo de la Soledad y Miguel de la Madrid, Misión del Campanario
• Av. Bosque Sereno altura 302, Bosque Sereno
• Alfredo Lewis frente al 301, La Gremial
• J. Refugio Velasco 110, Barrio de la Purísima
• López Mateos 401, Com. Los Caños
• Larreategui y José Guadalupe Posada, Centro (panteón de la cruz)
• Agustín de Iturbide y Huisache, El Campestre
• Paseo del Codo y del Refugio, Santa Imelda
• Pedro de Alba 527, Barrio de San Marcos
• Alfredo Lewis 301, La Gremial

Árbol con riesgo (1)
• Resolana 216, Vistas del Sol

Red azolvada (41)
• 2da. Priv. Benito Juárez 104, Pocitos
• Sixto Verdusco 615, Morelos
• Vicente Riva Palacio 116, El Moderno
• Mariano Jiménez 935, Emiliano Zapata
• Francisco Sarabia y Av. Fundición, Miravalle
• Girasoles 4110, Inf. Pirules
• Rio Támesis 440, Colinas del Río
• Av. Aguascalientes Pte. y Jardines Eternos, Panorama
• Loma de la Plata y 30 de septiembre, Lomas del Mirador
• Río Amazonas frente al 400, Colinas del Río
• 16 de septiembre 119, Centro
• Amado Nervo 906, Altavista
• Jesús María 112, San Pablo
• Coyolxahuqui 203, Solidaridad II
• Zacateco 214, Lomas del Chapulín
• Bahía de Balderas 136, Los Sauces
• Sixto Verduzco 617, Morelos II
• Loma de la Plata 101, Lomas del Mirador
• Sierra de Teriutlan 333, Casa Solida
• Vicente Riva Palacio 125, El Moderno
• 1821 # 105, Casa Blanca
• Priv. 9-1 # 101, Jardines de Casa Nueva
• Carlos Sagredo 101, Altavista
• José María Chávez 1305, Cd. Industrial
• Jesús María Rodríguez 118, San Pablo
• Francisco Sarabia 207, Altavista
• Hombres Ilustres 205, Altavista
• Mar Báltico 209, Las Brisas
• Cto. Magisterial IV 106, Los Sauces
• La Luz 407, Del Carmen
• Rio Támesis y Río Lerma, Colinas del Río
• General Barragán 210, Centro
• Av. Fundición 1719, San Cayetano
• Vicente Riva Palacios 120, El Moderno
• Sitio de Cuautla 115, Morelos I
• Río Éufrates 239, Colinas del Río
• 3ra. Privada Benjamín de la Mora 114, Olivares Santana
• Marcelino Pérez 118, Primo Verdad
• Plaza Luis Quintero 104, Ojo de Agua
• Nuevo León 135, México
• Ixtlahuatl y Av. Siglo XXI, Solidaridad II

Inundación (1)
• Av. Siglo XXI y Chichen-itza, Morelos (Hospital de la mujer)

Inundación con viviendas afectadas (3)
• Río Támesis 439, Colinas del Río
• Río Támesis 440, Colinas del Río
• Río Támesis 442, Colinas del Río

Apoyo con desazolve de vivienda (1)
• Federico García Lorca 706, EL Moderno

Alcantarilla con riesgo (4)
• Loma del Cardenal y Loma del Carpintero, Mirador de las Culturas 2
• Galeana y Rayón, Centro
• San Juan y Rio Papaloapan, San Pablo
• Av. López Mateos y Héroe de Nacozari, La Purísima

Socavón (5)
• Blvd. Guadalupano 402, Ejido las Cumbres
• Medellín 307, Santa Elena
• 5 de mayo y Larreategui, Centro
• Carlos Sagredo y Guillermo Prieto, Altavista
• Ignacio T. Chávez y Medellín, Santa Elena

Encharcamiento (1)
• Av. Convención Pte. y Arrollo de los Arellano, Miravalle

Caída de techo (1)
• Av. San Francisco de los Viveros 601 edif E2B, Ojocaliente Inegi

Vehículo Varado (7)
• Mayor Pablo Jauregui y Av. Aguascalientes Pte., Curtidores
• Av. Siglo XXI y Mariano Escobedo, Santa Lucia
• Río San Pedro, La Aurora
• Av. Aguascalientes Nte. y Av. Universidad, Curva de la UAA
• Av. Ayuntamiento y José María Chávez, Los Cedros
• López Mateos y Diaz de León, Centro
• 45 sur y José María Escrivá de Balaguer, Bonaterra

Cierre de vialidades (2)
• Gabriela Mistral y Av. Convención Ote., Las Viñas (Par vial)
• 45 sur y José María Escrivá de Balaguer, Bonaterra

Total de servicios 78

El personal operativo se mantiene alerta las 24 horas para atender de manera oportuna los reportes ciudadanos a través de los números de Bomberos 449 970 4953, Protección Civil 449 918 2811, reportes municipales 072 y el número de emergencias 911.