Casi 80 reportes de afectaciones por lluvias atendió el Municipio de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras la lluvia registrada la tarde de este martes, la Coordinación Municipal de Protección Civil en conjunto con otras dependencias atendieron los siguientes reportes comenzando a las 17:49 horas

Árbol caído (11)

• Av. Aguascalientes Nte. en circulación sur a nte por la curva de la UAA

• Paseo de la Soledad y Miguel de la Madrid, Misión del Campanario

• Av. Bosque Sereno altura 302, Bosque Sereno

• Alfredo Lewis frente al 301, La Gremial

• J. Refugio Velasco 110, Barrio de la Purísima

• López Mateos 401, Com. Los Caños

• Larreategui y José Guadalupe Posada, Centro (panteón de la cruz)

• Agustín de Iturbide y Huisache, El Campestre

• Paseo del Codo y del Refugio, Santa Imelda

• Pedro de Alba 527, Barrio de San Marcos

• Alfredo Lewis 301, La Gremial

Árbol con riesgo (1)

• Resolana 216, Vistas del Sol

Red azolvada (41)

• 2da. Priv. Benito Juárez 104, Pocitos

• Sixto Verdusco 615, Morelos

• Vicente Riva Palacio 116, El Moderno

• Mariano Jiménez 935, Emiliano Zapata

• Francisco Sarabia y Av. Fundición, Miravalle

• Girasoles 4110, Inf. Pirules

• Rio Támesis 440, Colinas del Río

• Av. Aguascalientes Pte. y Jardines Eternos, Panorama

• Loma de la Plata y 30 de septiembre, Lomas del Mirador

• Río Amazonas frente al 400, Colinas del Río

• 16 de septiembre 119, Centro

• Amado Nervo 906, Altavista

• Jesús María 112, San Pablo

• Coyolxahuqui 203, Solidaridad II

• Zacateco 214, Lomas del Chapulín

• Bahía de Balderas 136, Los Sauces

• Sixto Verduzco 617, Morelos II

• Loma de la Plata 101, Lomas del Mirador

• Sierra de Teriutlan 333, Casa Solida

• Vicente Riva Palacio 125, El Moderno

• 1821 # 105, Casa Blanca

• Priv. 9-1 # 101, Jardines de Casa Nueva

• Carlos Sagredo 101, Altavista

• José María Chávez 1305, Cd. Industrial

• Jesús María Rodríguez 118, San Pablo

• Francisco Sarabia 207, Altavista

• Hombres Ilustres 205, Altavista

• Mar Báltico 209, Las Brisas

• Cto. Magisterial IV 106, Los Sauces

• La Luz 407, Del Carmen

• Rio Támesis y Río Lerma, Colinas del Río

• General Barragán 210, Centro

• Av. Fundición 1719, San Cayetano

• Vicente Riva Palacios 120, El Moderno

• Sitio de Cuautla 115, Morelos I

• Río Éufrates 239, Colinas del Río

• 3ra. Privada Benjamín de la Mora 114, Olivares Santana

• Marcelino Pérez 118, Primo Verdad

• Plaza Luis Quintero 104, Ojo de Agua

• Nuevo León 135, México

• Ixtlahuatl y Av. Siglo XXI, Solidaridad II

Inundación (1)

• Av. Siglo XXI y Chichen-itza, Morelos (Hospital de la mujer)

Inundación con viviendas afectadas (3)

• Río Támesis 439, Colinas del Río

• Río Támesis 440, Colinas del Río

• Río Támesis 442, Colinas del Río

Apoyo con desazolve de vivienda (1)

• Federico García Lorca 706, EL Moderno

Alcantarilla con riesgo (4)

• Loma del Cardenal y Loma del Carpintero, Mirador de las Culturas 2

• Galeana y Rayón, Centro

• San Juan y Rio Papaloapan, San Pablo

• Av. López Mateos y Héroe de Nacozari, La Purísima

Socavón (5)

• Blvd. Guadalupano 402, Ejido las Cumbres

• Medellín 307, Santa Elena

• 5 de mayo y Larreategui, Centro

• Carlos Sagredo y Guillermo Prieto, Altavista

• Ignacio T. Chávez y Medellín, Santa Elena

Encharcamiento (1)

• Av. Convención Pte. y Arrollo de los Arellano, Miravalle

Caída de techo (1)

• Av. San Francisco de los Viveros 601 edif E2B, Ojocaliente Inegi

Vehículo Varado (7)

• Mayor Pablo Jauregui y Av. Aguascalientes Pte., Curtidores

• Av. Siglo XXI y Mariano Escobedo, Santa Lucia

• Río San Pedro, La Aurora

• Av. Aguascalientes Nte. y Av. Universidad, Curva de la UAA

• Av. Ayuntamiento y José María Chávez, Los Cedros

• López Mateos y Diaz de León, Centro

• 45 sur y José María Escrivá de Balaguer, Bonaterra

Cierre de vialidades (2)

• Gabriela Mistral y Av. Convención Ote., Las Viñas (Par vial)

• 45 sur y José María Escrivá de Balaguer, Bonaterra

Total de servicios 78

El personal operativo se mantiene alerta las 24 horas para atender de manera oportuna los reportes ciudadanos a través de los números de Bomberos 449 970 4953, Protección Civil 449 918 2811, reportes municipales 072 y el número de emergencias 911.