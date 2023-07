Casi 35% del gasto en hogares de Aguascalientes va para alimentos, bebida y tabaco

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con base a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en esta entidad el 34.7% del ingreso a las viviendas se destina a alimentos, bebida y tabaco.

El gasto corriente monetario promedio trimestral en Aguascalientes fue de 45 mil 315 pesos, apunta.

En particular el rubro de alimentos, bebidas y tabaco representó la mayor categoría en gasto siendo de alrededor de los 15 mil 213 pesos.

Resalta que en contraste al tema de la salud la inversión es apenas de los 1 mil 793 pesos en promedio.

Resaltan algunos rubros en particular como el hecho de que en el consumo de carne se llegan a invertir hasta 2 mil 409 pesos, mientras en bebidas alcohólicas y no alcohólicas 1 mil 217 pesos y en tabaco 119 pesos.

Detalla que el segundo rubro dentro del gasto corriente de los hogares es el transporte y comunicaciones al que se le destina un 21.6% y en tercero la vivienda y servicios con el 8.3%.