Casi 3 muertes por semana en accidentes viales en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- De enero a septiembre de este año, 99 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en el estado, lo que equivale a casi tres fallecimientos cada semana, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los meses más mortales fueron mayo y septiembre, con 15 víctimas cada uno, seguidos de junio con 13 y marzo con 12.

En contraste, febrero y julio registraron los números más bajos, con siete muertes cada uno.

El número de víctimas mortales por hechos viales se mantiene sin cambios respecto al mismo periodo de 2024, cuando también se registraron 99 decesos por homicidio culposo en accidente de tránsito.

Sin embargo, la cifra de personas lesionadas aumentó.

Durante los primeros nueve meses de 2025, se contabilizaron 717 lesiones culposas derivadas de accidentes viales, frente a 808 del mismo lapso de 2024, lo que representa un incremento de 12 por ciento.

Tan solo en marzo se reportaron 119 personas heridas, el mes con mayor incidencia en lo que va del año, seguido de febrero con 83 y julio con 83.

En promedio, cada día una persona resulta lesionada en un accidente de tránsito en Aguascalientes, mientras que cada dos o tres días ocurre un deceso por esta causa.