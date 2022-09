Casi 20 menores de Jesús María están proceso de rehabilitación

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Casi 20 menores de edad han ingresado al primer centro de rehabilitación del municipio, en el cual se les apoya a superar problemas de adicciones durante un periodo de seis meses.

El alcalde Antonio Arámbula se dijo contento por el inicio de este programa y por la actitud que ha permeado en el primer grupo de menores que decidió cambiar el rumbo de su vida dentro del centro, donde se les ofrece regularización educativa y la enseñanza de oficios.

“Nos sentimos muy contentos de ver a los chicos transformados, bueno unos cuando entraron estaban agresivos, reticentes, no convencidos de entrar e internarse y ahora pueden salir y están voluntariamente, no están a fuerzas, están motivados”

Indicó que el centro de rehabilitación para niñas, niños y adolescentes cuenta con una capacidad de 18 menores, aunque actualmente se están atendiendo a 19 varones, esperando que todos puedan egresar en los próximos meses.

“Veo en ellos ganas de salir adelante y que antes no las tenían, yo creo que son muchachos que estaban perdidos y están reencontrado su camino. Es la primera generación, teníamos cupo para 18 pero ahora son 19 y creo que apenas bien, esperemos que ya en octubre o noviembre salga la primera generación”

El alcalde señaló que la intención del municipio es recibir una siguiente generación de mujeres menores de edad que quieran rehabilitarse en el centro.

“Esta fue de muchachos, espero si conseguimos las mujeres, pues haremos una de chicas, y si no haremos otra de muchachos”.

Quienes estén interesados en este servicio o requieran información detallada pueden llamar al DIF Municipal al teléfono 4499650224.