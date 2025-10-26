Casas del bien común ofrecen cursos y talleres gratuitos para toda la familia

¿Te gustaría aprender algo nuevo, terminar tus estudios o acceder a servicios que mejoren tu calidad de vida totalmente gratis? La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes (Sedeso) te invita a conocer y aprovechar todo lo que ofrecen las Casas del Bien Común, espacios pensados para ti y tu familia.

En estos centros, ubicados en colonias y comunidades de todo el estado, puedes participar en una amplia variedad de cursos y talleres prácticos: cocina, repostería, bisutería, corte y confección, computación, inglés básico, danza, música, clubes de lectura, activación física, torneos deportivos, danzón y mucho más. Además, si te falta concluir la primaria, secundaria o preparatoria, también puedes hacerlo.

Las Casas del Bien Común no solo te ayudan a aprender, también están pensadas para apoyarte y orientarte. Cuentan con servicios de atención psicológica, asesoría jurídica, exámenes de la vista y venta de AliLeche a solo 15 pesos.

Además, si tú o alguien que conoces necesita apoyo alimentario, estos lugares también funcionan como comedores comunitarios, a través del programa “Buen Provecho”, donde se brindan alimentos calientes y nutritivos, sin costo.

Hoy en día, hay 28 Casas del Bien Común distribuidas en todo el estado: 17 en zonas urbanas y 11 en comunidades rurales, todas con personal capacitado y espacios adecuados para que puedas desarrollarte a tu ritmo, en un ambiente amigable y seguro.

Acércate a la Casa del Bien Común más cercana a tu domicilio e inscríbete. Para más información, visita www.aguascalientes.gob.mx/sedeso o llama al 449 910 2121, extensión 4254.