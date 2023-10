Cartera vencida de Veolia es un tema de ellos, no de MIAA: Vallín

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Tema de cartera vencida de Veolia al dejar de prestar el servicio de agua en la capital no es un asunto que competa al Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), aseveró su director general, Jesús Vallín Contreras.

Ello al ser interrogado sobre si ya se llegó a un acuerdo entre Ccapama y Veolia, respecto a los adeudos o cartera vencida que registra la concesionaria, a lo que respondió ‘no, MIAA es aparte de esa vía, son dos vías, es una mesa de negociaciones que se está llevando entre Ccapama y Veolia y MIAA tiene otra vía diferente pero lo único que sí sabemos es que se va a atender toda la legislación correspondiente, y se actuará conforme a eso’.

Sobre si es muy elevado la cartera vencida el encargado del organismo público descentralizado que tomará responsabilidad del servicio del agua en la capital del estado, Vallín Contreras, ‘desconocemos, no, a nosotros no nos han compartes información, han hablado de cantidades, pero la verdad es que no han podido dar una cantidad precisa, sustentada jurídicamente, entonces desconocemos cuánto sea esa cantidad’, sentenciando puntual que ello ‘es tema de ellos, sí, no de MIAA eso sí es claro que no es de MIAA’.

Por cierto que sobre el costo de Veolia precisó ‘tenía una tarifa del 10%, sobre lo que ellos recaudaban, aunque hubo un acuerdo de el ’96 que de ese 10%, ocho puntos porcentuales, o sea el 80% de ese 10 se regresaba para Veolia’, ello puntualizó ‘de lo facturado, del total facturado, independientemente de si lo recaudaban o no’.