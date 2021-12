Cártel Jalisco, de Sinaloa y Talibanes introducen droga a Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras indicar que la droga que circula en la entidad es traída fuera de aquí, sin descartar la presencia de producción local, el fiscal Jesús Figueroa Ortega, reveló que de acuerdo a los indicios la misma es proveniente de los principales cárteles que operan en el país, entre ellos el Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y Talibanes.

“Yo creo, aunque no tenemos certeza de eso hemos tenido indicios cuando se aseguran narcóticos algunos traen algunas etiquetas, pero pudiéramos decir que son de los grupos que más presencia han tenido siempre en esta región del país”, aceptó.

Figueroa Ortega expuso que no se puede aseverar si a ha crecido o no el consumo o introducción de drogas al estado, sin embargo manifestó que el narcomenudeo sigue siendo un problema serio en el estado.

“No pudiera decir que hay menos droga, pero si pudiera decir que se sigue dando tanto una introducción como una producción, no descarto que pueda haber producción local aunque hasta ahora la mayor parte de la droga incautada viene de otros estados, pero no se puede descartar que aquí haya como ya se descubrió aquí alguna vez un narcolaboratorio”, finalizó.