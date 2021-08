Carta responsiva no será obligatoria para el regreso a clases: AMLO

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador deslindó a su gobierno de la carta responsiva que se solicita a los padres de familia ante el regreso a clases presenciales.

“No es obligatorio, si el niño va a la escuela y no lleva la carta, no le hace. Tenemos que enfrentar esta visión autoritaria que se heredó del periodo neoliberal. ¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta?, pues no. Fue una decisión de abajo. Si me hubiesen consultado hubiese dicho no, prohibido prohibir”, expresó.

En conferencia de prensa, el mandatario comentó que cada persona debe asumir su responsabilidad ante la pandemia y señaló que los padres tienen una preocupación legítima sobre la salud de sus hijos.

Insistió en que el regreso a clases presenciales es voluntario y que va a continuar el programa de educación en línea y a distancia mediante las televisoras.

También criticó a aquellos maestros que no quieren regresar a sus aulas.

“Un maestro que no cumple con su responsabilidad ¿Cómo va a decir que la educación nos hace libres? Es lo que planteaba el presidente (Benito), Juárez y los pedagogos más avanzados y progresistas. Que cada quien asuma su responsabilidad”, concluyó.

Con información de Proceso