19 C
Aguascalientes
23 octubre, 2025
Redacción

Ciudad de México.-CARTA ABIERTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA:

Senadoras y Senadores de la República:

La Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AIMX) hace un respetuoso pero enérgico llamado al Senado a detener la aprobación y revisar a fondo el Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados dentro del Paquete Económico 2026.

En su redacción actual, este artículo faculta al SAT y otras autoridades fiscales para acceder de manera permanente, en tiempo real, y sin orden judicial a las bases de datos de plataformas digitales, lo que en la práctica instituye un sistema de vigilancia masiva, vulnera derechos constitucionales, pone en riesgo la ciberseguridad nacional y amenaza la estabilidad del ecosistema digital mexicano.

Entre los principales riesgos se encuentran:

  • Violación de la privacidad y derechos humanos de los ciudadanos, contraviniendo el Artículo 16 Constitucional, convenciones y tratados internacionales.
  • Grave vulnerabilidad en ciberseguridad al ampliar la superficie de riesgo entre sistemas gubernamentales y plataformas privadas.
  • Afectación económica, particularmente para las MiPyMEs que dependen del entorno digital.
  • Discriminación y desventajas entre las empresas digitales y las físicas, al imponer una carga y vigilancia que no tienen las empresas físicas.
  • Sanciones desproporcionadas, que podrían derivar en el bloqueo total de servicios digitales en el país.
  • Posible incumplimiento a los compromisos adquiridos mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), al imponer restricciones al uso y desarrollo del comercio electrónico.

Aprobar este artículo en sus términos actuales sería un retroceso histórico con consecuencias irreversibles para la economía digital, la innovación y la confianza ciudadana. La AIMX propone alternativas que permiten fortalecer la recaudación y la supervisión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin vulnerar derechos fundamentales:

  • Sustituir el acceso en tiempo real por mecanismos de auditoría selectiva y reportes periódicos, siempre con control judicial y criterios de proporcionalidad.
  • Limitar el acceso a información estrictamente fiscal, detallando con absoluta claridad el alcance de la norma y excluyendo datos personales o estratégicos de negocio.
  • Incorporar esquemas diferenciados para MiPyMEs, evitando cargas desproporcionadas y promoviendo la inclusión digital.
  • Establecer candados de seguridad cibernética y protocolos de protección de información conforme a las mejores prácticas internacionales.

El Senado aún está a tiempo de corregir el rumbo.

La Asociación Mexicana de Internet, A.C. reitera su total disposición para colaborar técnica y jurídicamente con el Senado en la construcción de un marco fiscal moderno, seguro y respetuoso de los derechos humanos que también son digitales.

Atentamente,

Asociación Mexicana de Internet, A.C.