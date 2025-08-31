Carreteras de Aguascalientes tampoco se salvan de los baches que aparecen con las lluvias

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No sólo la calles de la ciudad se han visto afectadas por los baches que han aparecido con las lluvias, alcanzado también a las carreteras federales y estatales.

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) Roberto Díaz Ruiz, reveló que la carretera 70 oriente a San Luis Potosí es una de las mas lastimadas por los baches.

El empresario transportistas dijo que en el caso de las 70 poniente a Calvillo, esta en general bien, aunque ha sido una carretera en donde se han presentado algunos deslaves, por lo que se tiene que manejar con precaución.

“La 45 sur y norte en general están bien, con algunos tramos que requieren rehabilitación, así como el bulevar al aeropuerto tenía algo de baches que ya se han estadlo reparando”.

“Se decía en otros momentos que se sentía que llegabas a Aguascalientes aunque vinieras dormido por los baches”.

Urgió a las autoridades federales y estatales a redoblar esfuerzos para atender los problemas que se están teniendo con la aparición de baches que afectan al tránsito en general y que se han agudizado en esta temporada pluvial que ha sido copiosa.