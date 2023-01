Caro le cuesta a Uber operar en Cancún por taxistas violentos

Redacción

Quintana Roo.-Taxistas no estuvieron contentos cuando a Uber se le concedió que no necesita trabajar en Cancún bajo la modalidad de concesiones, dado que no se trata de un servicio público. La victoria para conductores de apps llegó con el matiz importante de que, al menos según gobierno local, no podrían operar de manera inmediata pues todavía habría que modificar el reglamento local para darles cabida a ellos.

En realidad, conductores de Uber y apps similares han operado por años en Cancún, pero el fallo del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito parece haber revitalizado las conductas de taxistas en contra de conductores. A decir de conductores entrevistados por Milenio, taxistas se han organizado en grupos para establecer guardias en ciertos lugares, cometer actos violentos y hasta cobrar derecho de piso.

Hasta 30,000 pesos han cobrado los taxistas a conductores de las apps que han ingresado a zonas que son identificadas como “exclusivas“, según el reporte. El concepto de derecho de piso se suele acompañar de las usuales amenazas de que si un conductor no concreta el pago, medidas violentas serán tomadas en su contra.

Milenio incluye en su reportaje testimonios de conductores que accedieron a hablar con el medio en condición de anonimato. Uno de ellos incluso dijo que los cobros de derecho de piso varían dependiendo de la zona y aseguró que taxistas han detenido a vehículos de apps que transportan turistas.

El pasado 12 de enero, día de la resolución judicial en Cancún, circularon videos de taxistas amenazando con dañar vehículos y a conductores de las apps que fueran vistos circulando en la ciudad. A decir del líder de taxistas de Solidaridad, Luis Herrera, hay más de 25,000 taxistas afectados por la entrada oficial de Uber en la zona.

Con información de Xakata