Carlos Quirarte acusa de censura a TV Azteca

Ciudad de México.-El ex conductor del matutino ‘Venga la Alegría’, Carlos Quirarte, explotó contra contra la televisora de Azteca y los acusó de haberlo censurado durante todo el tiempo que estuvo trabajando ahí, ya que señaló que no lo dejaban mostrar sus tatuajes ni decir lo que él quisiera. Durante el programa ‘La Caminera’ en Exa, conducido por el Capi Pérez, acudió como invitado Carlos Quirarte, quien al ser cuestionado sobre su estancia en ‘Venga la Alegría’, programa que ahora conduce el Capi, explotó y no dudó en exponer a la empresa.

Recordemos que antes las empresas ejercían más poder en su trabajadores, con temas como la exclusividad, situaciones que ahora ya no se dan tan fácilmente, permitiendo que los colaboradores puedan estar en varios programas de diferentes empresas al mismo tiempo.

Durante el programa con el Capi Pérez, Carlos Quirarte indicó que se siente agradecido de poder tener el trabajo que tiene, pues en este no tiene tantas restricciones como en ‘Venga la alegría’, donde duró 13 años.

“Ya tengo tiempo de hacer dieta y hacer ejercicio, es que sí Azteca sí presionaba y presionaba mucho. Lo que pasa es que ahora solo estoy conduciendo y hablando, transmitiendo los mensajes que siempre quise hacer en televisión. En Azteca siempre fui todólogo y tuve que trabajar muchísimo para ganarme un lugar”, comentó Carlos Quirarte.

Actualmente Quiratetrabaja en el matutino deGrupo Imagen, ‘Sale el sol’, donde asegura puede mostrar sus tatuajes y tener más libertad de expresión, por lo que pidió a las personas no vender su libertad como él lo hizo en Azteca.

Es un canal que si te da esa expresión que nunca había tenido y es muy padre, hablar de todo, poder mostrar los 27 tatuajes que traigo, poderme poner un arete que siempre quería traer y nunca puede. Pueden parecer cosas insignificantes, pero cuando tienes tantas ganas de hacerlo y te sientes un poco reprimido y lo puedes hacer, si es bastante liberador”, mencionó Carlos Quirarte. Sin embargo, el Capi Pérez salió a la defensa de los productores de ‘Venga la Alegría’ y señaló que tal vez esas prohibiciones eran normales en el tiempo que Quitarte trabajó en Azteca, durante los años 2006 a 2019, pero que las cosas eran diferentes ahora.

