Carlos Ortiz presenta Campeonato Nacional de Golf para jóvenes

Redacción

Nayarit.- Con la intención de impulsar a las nuevas generaciones del golf mexicano, algunos de los ganadores del LXX Campeonato Nacional Infantil-juvenil. XXIV Edición Internacional – Presentado por Carlos Ortiz, podrán acompañarlo en la próxima edición del Mayacoba Golf Classic, del PGA Tour.

El campeón del Houston Open 2020 envió un mensaje de motivación para los participantes del campeonato que lleva su nombre, el cual se proyectó durante la inauguración.

“Acuérdense, nunca se den por vencidos y van a lograr sus sueños y con mucho cariño les mando este pequeño obsequio, espero les guste lo disfruten, pásenla bien, que gane el mejor. Espero ver a muchos de ustedes en el PGA Tour jugando contra mí pronto”, exclamó el ídolo tricolor.

Por otra parte, como Carlos está jugando el torneo RBC Heritage, su hermano Alejandro estuvo presente en la inauguración y explicó la condición para poder acompañar a Ortiz en un torneo del PGA Tour:

“La Federación Mexicana de Golf (FMG), Unifin, el CNIJ (Comité Nacional Infantil-Juvenil), junto con mi hermano (Carlos), les van a dar una gran oportunidad de ir al Mayacoba Golf Classic -todo pagado- a los campeones de cada categoría, a partir de la 10-11, mujeres y hombres a estar la ronda de práctica con él y a la primera ronda de su torneo, este año”, externó.

Por otra parte, su papá, Carlos Ortiz Batanero, quien lo representó en la conferencia de prensa e inauguración del campeonato que dará pases para torneos internacionales, compartió parte del proceso de su hijo rumbo a la cima.

“Carlos se fue desarrollando a partir de este tipo de torneos a nivel infantil-juvenil. Y, tomó más relevancia cuando se le dio la representación nacional para jugar por equipos. Así fue creciendo su fogueo, teniendo mayor capacidad de enfrentar rivales más grandes y eso fue lo que lo catapultó a la Universidad, donde se dio cuenta que sí tenía la capacidad de estar en el PGA Tour”, compartió.

Cabe mencionar que, durante la inauguración estuvieron presentes el Lic. Jorge Robleda, presidente de la FMG; Antonio Safa, presidente del CNIJ, Rodrigo Lebois, presidente de Unifin; Jesús Carmona, Presidente de Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas OVC de la Riviera Nayarit; Carlos Ortiz Batanero, papá de Carlos Ortiz; Fernando Lemmen, Vicepresidente de la AGVM; Humberto díaz del Castillo, presidente de la Zona Gado, Isabel Aguirre, Presidente Municipal Bahía de Banderas; y el Lic. Alessandro Stifani, Gerente General Desarrollo Vidanta Nuevo Vallarta.

Así, fue inaugurado el LXX Campeonato Nacional Infantil-juvenil. XXIV Edición Internacional – Presentado por Carlos Ortiz, el cual, se jugará del 16 al 18 de abril, en los campos de The Greg Norman Signature Course at Vidanta, Flamingos Golf Club y The Nayar Golf Course at Vidanta.