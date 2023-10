Redacción

Ciudad de México.-La dureza y el dolor con la que Carlos Hermosillo ve pasar las jornadas y su Cruz Azul no logra elevar el nivel muestra el sentir de miles de fans cementeros en todo el país. Es por ello que en su último análisis arremetió en contra del equipo asegurando que “Pumas nos regresó a la realidad” tras el 4-1 que le propiciaron en la cancha del Estadio Azteca.

Después de que los de La Noria tiraran el orgullo de la institución nuevamente ante la goleada frente a Pumas, uno de sus más grandes íconos no dudó en decir varias verdades sobre el club que no solo reflejan la actual campaña.

El ahora analista de la cadena Fox Sports indicó que pese a que en la Jornada 11 del torneo lograron vencer a Necaxa 3 goles a 1 de visita en el Estadio Victoria, el fin de semana pasado el equipo universitario los regresó a la realidad.

“Pumas nos regresó a nuestra realidad, nos pasó por encima. Tienen un técnico muy bueno como Antonio Mohamed”, indicó con un tono de enojo y frustración.

Carlos Hermosillo arremete contra Cruz Azul por la derrota ante Pumas

Tunde a toda la “Máquina”

Además de destacar el gran momento que vive la escuadra felina en el Apertura 2023 con jugadores como César Huerta o Juan Ignacio Dinneno acompañados del “Turco”, Carlos Hermosillo despotricó en contra de toda la institución celeste de forma contundente.

Desde su punto de vista, indicó que no está contento con lo que ha realizado Joaquín Moreno al interior de Cruz Azul pues su forma de trabajar deja mucho que desea. No obstante, también está convencido de que no es solo culpa del técnico pues los jugadores y hasta los directivos tienen mucha culpa del mal paso que han tenido luego de obtener su novena estrella hace dos años en el Guardianes 2021.

“El técnico Moreno a mí no me transmite nada, pero no lo culpo a él, él hace lo que puede. Tenemos un equipo en el que merecemos lo que tenemos y donde estamos”, expresó el goleador celeste.

Para Hermosillo, Joaquín Moreno no es el mejor técnico para sacar a Cruz Azul de la crisis. (Foto: Mexsport)

¿Qué sigue para Cruz Azul?

Por el momento y a falta de un tercio del campeonato, los cementeros se encuentran en la décimo sexta posición con 11 puntos conseguidos por tres victorias, dos empates y 7 derrotas de las cuales la reciente con Pumas con un marcador de 4-1 y la obtenida contra su acérrimo rival América con un 3-2 emocionante han sido las más dolorosas.

Para el próximo fin de semana se atraviesa la fecha FIFA, pero las actividades del Apertura 2023 regresan para los azules el próximo 21 de octubre, en punto de las 21:00 horas, para enfrentar a Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León en uno de los encuentro más complicados de su calendario.

