Carlos Cuevas denuncia que Pati Chapoy lo vetó de TV Azteca

Redacción

Ciudad de México.-Cantante se lanza en contra de famosa conductora.

Desde hace un año, Aida y Carlos Cuevas se han enfrentado en una guerra de demandas. En entrevista con TVyNovelas, el cantante habló sobre el proceso legal en contra de su hermana.

Sin embargo Carlos Cuevas sorprendió al revelar que Pati Chapoy promovió que TV Azteca lo vetará, tras su pelea con Aida Cuevas.

Pese a las acciones de TV Azteca, Carlos Cuevas destacó que no le interesa ya que cuenta con el apoyo de la televisora de San Ángel.

PATI CHAPOY (TOMADA DE VIDEO )

Pati Chapoy habría conseguido que Carlos Cuevas fuera vetado de TV azteca

Carlos Cuevas aprovechó su plática con TVyNovelas para denunciar que Pati Chapoypromovió que fuera vetado de TV Azteca.

De acuerdo con Carlos Cuevas las acciones de la titular de ‘Ventaneando’ se realizaron después de que Aida Cuevas fue al programa para hablar sobre él. El cantante destacó que todas las acusaciones de su hermana fueron calumnias y mentiras.

En ese sentido Carlos Cuevas reveló que hay algunos periodistas que están en la averiguación previa. Sobre si pidió derecho de réplica, el cantante dejó en claro que no porque se encuentra vetado en el canal gracias a Pati Chapoy.

Carlos Cuevas puntualizó que la propia televisora le dijeron que se encontraba vetado. Pero señaló que no quiere ir con ellos.

En ese sentido Carlos Cuevas señaló que cuenta con el apoyo de la televisora de San Ángel que es más fuerte, además de que también puede asistir a otros canales.

Carlos Cuevas quiere que Aida Cuevas se disculpe públicamente

En la entrevista Carlos Cuevas reveló que seguirá con su defensa hasta las últimas consecuencias y ahora pide que se atengan a las consecuencias.

Sobre si se han puesto en contacto con él para poder arreglar las cosas, Carlos Cuevas confesó que no y no quiere que lo hagan ya que no se piensa detener.

Carlos Cuevas señaló que quiere que Aida Cuevas le ofrezca una disculpa pública por todas las calumnias que dijo en su contra.

Con información de SDP Noticias