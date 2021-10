Carlos Bracho: galán de María Félix y Dolores del Río; crítico de Alemán y Reynoso

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El actor Carlos Bracho fue objeto de un homenaje en el Teatro Morelos, dentro de las actividades de aniversario de la ciudad y donde resaltó su trayectoria como galán, pero también como crítico de supuestos malos manejos en la Asociación Nacional de Actores (ANDA)

Entrevistado luego del reconocimiento, el histrión que nació en la calle Hornedo de esta ciudad durante el año 1937, se dijo satisfecho por su trayectoria de vida que también ha incluido otros ámbitos como la política partidista, las artes gráficas y hasta la llamada fiesta brava.

“Soy hiperactivo. Fui fundador de todos los partidos de izquierda, fui torero, editorialista, he sido fotógrafo. Luego, haber besado a María Félix, a Dolores del Río, fui el galán de todas las grandes y aquí estamos con 84 años”, comentó.

– ¿Se quedó con ganas de besar a alguien?

– No, las besé a todas y cuando diga besar es un decir, pues las que viven me aman y yo las amo, pues como alguna vez me dijo Angélica María: te amamos, pues en los besos no te aprovechabas.

Bracho ha tenido una amplia trayectoria artística en teatro, cine y más de una veintena de telenovelas, pero confesó que no es bien visto en el gremio de actores debido a su pensamiento de izquierda.

“He sido acusado por la ANDA de ser comunista y pro cubano, pero tengo residencia en Estados Unidos donde estoy jubilado. Allá soy el señor Bracho y aquí me acusan en el sindicato de actores por haber denunciado a Julio Alemán y David Reynoso de drogadictos”, reiteró.

Sobre el reconocimiento recibido este viernes, Bracho resumió: “me hace sentir más de Aguascalientes todavía”.