Carlos Bonavides afirma que nadie lo apoyó en colecta para Laura Bozzo

Redacción

Ciudad de México.-Nadie quiso apoyar colecta en favor de Laura Bozzo.

Después de que Laura Bozzo, la polémica presentadora de televisión, fuera vinculada a proceso con prisión preventiva por cometer delito fiscal que rebasa los 12 millones de pesos, el actor Carlos Bonavides llamó a juntar dinero en favor de la peruana; sin embargo, afirmó que no obtuvo respuesta a su solicitud por parte de integrantes del gremio del espectáculo. © Proporcionado por UnoTV Carlos Bonavides no recibió ayuda tras su llamado a juntar dinero para Laura Bozzo. Foto: Cuartoscuro

“Nadie me peló con lo de la colecta, no tuve ni una sola respuesta”.Carlos Bonavides, actor

En entrevista con varios medios de comunicación, entre ellos Sale el sol, el famoso, que pidió ayuda al presidente de México para resolver sus problemas económicos, se deslindó de la mujer por quien la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol una ficha roja para buscarla, localizar y detenerla, afirmando desconocer su paradero.

“A la señora Laura no la he visto para nada. No he tenido comunicación con ella. No sé exactamente cuál será su destino ni su paradero”.Carlos Bonavides, actor