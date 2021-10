Carlos Ballarta se va en contra de la comedia de Chespirito: “Ha sido de las peores cosas”

Redacción

Ciudad de México.-Standupero causa polémica al irse en contra de la comedia de Chespirito.

Carlos Ballarta causó controversia en redes sociales después de dar su opinión respecto a la comedia mexicana y el papel que tuvo Roberto Gómez Bolaños en ella durante distintas dictaduras que se dieron hace años en Latinoamérica, pues confesó que le parecía que los programas que dejó Chespirito eran algo desafortunado para su gremio porque estuvieron presentes durante esa época.

El comediante mexicano apareció en el programa Versión extendida con Tenoch Huerta donde respondió unas preguntas en torno a su profesión y reveló su opinión sobre la situación actual por la que está atravesando la comedia.

En medio de las confesiones, Ballarta explicó que desde su perspectiva la reflexión no es una de la tareas fundamentales de debe cumplir la comedia, aunque en muchas ocasiones suele pasar así. Prosiguió comentando que la comedia de por años hizo Roberto Gómez Bolaños en la televisión ha sido desafortunada para su gremio contrario a lo que piensan miles de mexicanos fans de sus exitosos programas.PlayVideo: @versionextendidath / Tik tok

“Yo creo que no es responsabilidad de la comedia hacer a la gente reflexionar. No toda, pero siento que, al menos en cuanto comicidad Chespirito es de las peores cosas que le han pasado a la comedia mexicana”, aseveró el standupero en un TikTok que publicó la cuenta del mismo programa.

El comediante continuó su polémico comentario asegurando que él no permite que su hijo vea ese tipo de contenido porque no le parece fructífero: ”Yo, al menos en mi casa, si hay algo que no le dejo ver a mi hijo es esa pendej***, la neta”.

Una de las conductoras del programa interrumpió al comediante para añadir que tanto ha sido el éxito que se alcanzó con los programas de comedia de Chespirito que actualmente ya tiene una versión caricaturizada, tales como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. Cabe mencionar que gracias a esa nueva versión, los personajes permanecen vigentes en la televisión. El estandupero Carlos Ballarta anunció su salida del programa “La maroma estelar”, producción de Canal Once, por problemas de agenda y algunas “diferencias creativas”. (Foto: Instagram)

Tras un ligero corte en el fragmento audiovisual que se publicó en la conocida plataforma de videos, el conductor le preguntó a Carlos Ballarta sobre el por qué de su opinión. De esta manera, el oriundo de la Ciudad de México ahondó en el tema asegurando que su comentario tenía que ver con tintes políticos.

“Por una cuestión de dignidad de saber que Chespirito fue a Chile y se presentó en dos fechas en el estadio donde habían torturado estudiantes. Por el hecho que lo recibió Pinochet con pinch** honores de Jefe de Estado, por el hecho que fue un put* éxito durante todas las dictaduras. Lo que más yo pensaba es: ´A ver, ¿qué hace una dictadura sino censurar contenido que le puede perjudicar?, ¿Qué no censuraron?…Chespirito”, reiteró.

El comediante de 30 años externó que no suele clavarse tanto con temas polémicos, pero consideraba necesario hablar sobre una de las figuras de la televisión mexicana más famosas a nivel mundial. De esta manera, Ballarta declaró que su opinión también estaba fundamentada en las acciones que hizo en 1997, cuando viajó a Chile. Los clásicos programas de Chespirito causaron furor en toda Latinoamérica, por lo que es recordado hasta nuestros días Fotos: @LaTeleTuya / @chavodel8tv / @chdenovo

Debido a la censura que suele caracterizar a algunos periodos políticos, Carlos Ballarta explicó que no le parecía correcto que Chespirito se presentara en aquel país debido a la fuerte situación política que los atenía en esos años.

En aquella ocasión, Roberto Gómez Bolaños viajó junto al elenco que integraba El chavo del 8, tales como su ahora viuda Florinda Meza, María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, Edgar Vivar y Rubén Aguirre.

Carlos Ballarta es un comediante mexicano que por años no solo se ha caracterizado por sus exitosas rutinas sino que también por su icónico look, pues en la mayoría de sus apariciones públicas aparece luciendo su larga melena negra y unos lentes redondos con micas oscuras.

