Carece el PAN de fundamentos legales para pedir que se retiren banderas LGTTBI: Gómez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No hay razón legal para que la mayoría blanquiazul en el Legislativo intente frenar propuestas a favor de la comunidad LGTTBI, afirmó la legisladora por Morena, Ana Gómez Calzada, quien mostró su respaldo a las iniciativas de su compañero de bancada Juan Carlos Regalado, quien había denunciado un presunto boicot del PAN a sus propuestas.

“Daremos nuestro respaldo al cien por ciento a nuestro compañero. Consideramos que todos los sectores tienen derecho a ser apoyados de igual manera. Es igual de importante los grupos de indígenas, de migrantes, de mujeres y por supuesto toda la comunidad de la diversidad”, indicó.

Gómez Calzada ejemplificó que en la colocación de banderas de la diversidad sexual instaladas en la fachada del Congreso se completó sin afectar ningún documento; cuestionando la injerencia por parte del secretario del Congreso. Jorge Yzar Domínguez, para presionar a legisladores que estuvieron de acuerdo en poner las insignias.

“Nos mandaron un comunicado de parte de la secretaría general, que no sé porqué se toma esas atribuciones sino están fundamentadas, para retirar las banderas. Pero estas siguen intactas, pues no hay por ley ninguna razón para que las retiremos. Si los grupos parlamentarios autorizaron las banderas, perdón pero la secretaría general no es nadie para pedir que las retiremos”, abundó la legisladora guinda.

– ¿Hay desconocimiento del secretario general del Congreso?

– Yo creo que son las imposiciones que se viven en algunas mayorías y que quieren trabajar como antes se hacía antes.

El miércoles último, Juan Carlos Regalado denunció presiones del panismo para retirar insignias de la comunidad LGTTBI con motivo del mes de la diversidad, así como una propuesta de un parlamento relacionado. El líder del PAN, Adán Valdivia, dijo a su vez que Regalado no había cumplido con los procesos administrativos