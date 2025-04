Caravanas de la Salud del gobierno del estado llevan servicios médicos gratuitos a comunidades

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) invita a la ciudadanía a acudir a las Caravanas de la Salud que ofrecerán atención médica gratuita en diversas comunidades del estado, del 7 al 10 de abril.

En estas jornadas se brindará consulta médica general, atención dental, detección de enfermedades como diabetes e hipertensión, promoción de la salud, planificación familiar, control del niño sano y mucho más, en un horario de atención de las 9:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

Esta iniciativa busca llevar atención médica gratuita a las zonas más apartadas del estado. Para acceder a estos servicios, las personas deberán acudir a las Unidades Médicas Móviles que estarán en varias colonias y comunidades rurales, de acuerdo al siguiente calendario:

El lunes 7 de abril, las Caravanas de la Salud estarán simultáneamente en la calle Las Flores s/n (Club de la Tercera Edad “Un Recuerdo Feliz”), El Tepozán, Tepezalá; calle Francisco Villa s/n (Plaza principal), San Juan de la Natura, Rincón de Romos; calle Mar Caspio No. 201 (Casa de Salud), Ell Chiquihuitero, Calvillo; calle Guadalupe s/n (Plaza principal), El Saucillo, Rincón de Romos; y en la calle Moreno No. 321 (Casa de Salud), Los Arenales, Jesús María.

El martes 8 de abril se instalarán en la calle Emiliano Zapata s/n (Casa de Salud), Jilotepec, Asientos; calle 5 de Mayo No. 2 (Casa de Salud), Noria del Borrego, Asientos; Av. Poliducto s/n esq. Hacienda de Cuautla (Palapa de la Línea Verde), Fracc. Real de Haciendas, Aguascalientes; así como en la calle Benito Juárez No. 302, San José de la Ordeña, Aguascalientes.

El miércoles 9 de abril, la jornada será en la calle de la Amargura No. 29 (explanada de la iglesia de San Isidro Labrador), San Antonio de los Martínez, Asientos; calle Venustiano Carranza No. 113, Santa Elena de la Cruz, San José de Gracia; Jesús Consuelo No. 805, col. Gremial, Aguascalientes; calle Lázaro Cárdenas esq. Teodoro Olivares, Tanque de Guadalupe, Asientos; y en la calle Francisco Sarabia No. 123 (Casa de Salud), Francisco Sarabia, El Llano.

El jueves 10 de abril, las caravanas se llevarán a cabo en la calle 2 Amigos s/n, El Epazote, Asientos; calle Ojo de Agua de los Montes (Casa de Salud), Ojo de Agua de los Montes, Tepezalá; calle Obrero No. 166, Cerro Blanco, Calvillo; calle Madero esq. Niños Héroes, Las Adjuntas, Asientos; y en la calle Francisco I. Madero No.120 (Casa de Salud), Los Ramírez, Jesús María.