Caravana de salud canina y felina llegó a Pabellón de Arteaga

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.-La alcaldesa de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza, encabezó la caravana de la salud canina y felina en el municpio.

¡Por el bienestar de nuestras mascotas!

Hoy se llevó a cabo con gran éxito la Caravana de Salud Canina y Felina en la Explanada de los Símbolos Patrios, coordinada por el Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental (IMBIO) en colaboración con PROESPA e ISSEA.

Durante la jornada se brindaron servicios gratuitos como revisión médica, esterilización, vacunación, desparasitación, estética y pláticas de concientización, todo con el objetivo de fomentar el cuidado responsable de nuestros compañeros de cuatro patas.

Agradecemos la presencia y respaldo del Procurador Estatal del Medio Ambiente, Omar Plesent, así como el compromiso de nuestra presidenta municipal Lucero Espinoza, quien encabezó esta importante actividad.

Seguimos trabajando para que #PabellónDeArteagaTrasciendePorSuGente y por sus mascotas

