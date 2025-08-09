Capturan a Lupita por querer matar a su madre con un cuchillo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Ante el número de emergencias se reportó un problema familiar en la calle de las Bugambilias, en el fraccionamiento Los Pirules.

De inmediato se trasladaron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y al arribar, se entrevistaron con una mujer que manifestó que su hija la había agredido verbalmente y mantenía una actitud agresiva mientras sostenía un cuchillo.

Señaló que su agresora se encontraba dentro del domicilio, por lo que otorgó el permiso correspondiente para ingresar.

Al intentar retenerla, la joven sacó de entre sus pertenencias un arma blanca tipo cuchillo, por lo que fue controlada de inmediato.

Finalmente, se realizó el aseguramiento del objeto y la formal detención de quien dijo llamarse Guadalupe “N” quien fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación legal.