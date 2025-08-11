Capturan a Jorge por violencia familiar

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Los hechos se registraron cuando a través de la señal de radiofrecuencia, se emitió un reporte mencionando que en un domicilio ubicado en la calle Gertrudis Bocanegra, en el fraccionamiento Prados del Sur, se suscitaba un problema familiar.

De inmediato, oficiales de la Policía Municipal se trasladaron al lugar y al arribar, fueron abordados por una mujer que manifestó que su pareja sentimental la había agredido minutos antes.

Añadió que ambos se encontraban conviviendo y en determinado momento, comenzaron a discutir, posteriormente, él la insultó en varias ocasiones y finalmente la empujó al piso.

Al ser señalado directamente por la agraviada, se realizó la formal detención de quien dijo llamarse Jorge “N” de 40 años de edad y fue trasladado al Centro de Justicia para Mujeres, donde se determinará su situación jurídica.